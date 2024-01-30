الشعفار يشارك في اجتماعات «دولي الدراجات»



دبي (الاتحاد)

يشارك أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية في عدد من الاجتماعات المهمة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الت تستضيفها مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك في الفترة من 31 يناير حتى 04 فبراير والتي تقام على هامش بطولة العالم لدراجات السيكلو كروس 2024.

وأكد الشعفار مشاركته في 8 اجتماعات للمكتب التنفيذي، إضافة إلى المؤتمر الرئاسي، مشيراً إلى أن جدول أعمال يتضمن كلمة رئيسية وجلسات عامة لمناقشة 22 بنداً لاتخاذ قرارات مهمة من أجل تطوير مسار اللعبة على مستوى العالم.

وأوضح الشعفار أن اعتماد أجندة بطولات العام الجديد 2024 وزيادة منح التضامن الدولي لتمويل عدد من البرامج التنموية في الاتحادات القارية يتصدران أجندة جدول الأعمال، كما سيناقش الاجتماع اضافة نوع جديد من سباقات الدراجات الهوائية على الجليد والاطلاع على التقارير المالية والقانونية وفحص المنشطات و/تقارير المدراء التنفيذيين وتقارير بطولات العالم لسنة 2023 وتقارير الالعاب الأولمبية والتسويق والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات وتقارير الاتصالات والاستدامة وفي ختام الاجتماع سيتم مناقشة وتحديد موعد الاجتماع القادم.