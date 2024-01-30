«طواف السيدات».. رحلة بكل الألوان من 4 مراحل

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي - الجهة المنظمة لطواف الإمارات للسيدات 2024 - قائمة الفرق المشاركة في السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام عبر 4 مراحل لمسافة 468 كلم، خلال الفترة من 8 - 11 فبراير، بمشاركة 13 فريقاً عالمياً و7 فرق قارية تتنافس على درع النسخة الثانية من الطواف، وتتصدر قائمة المشاركات الإيطالية إليسا لونجو بورجيني، حاملة لقب النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، وصاحبتا المركزين الثاني والثالث جايا رياليني وسيلفيا بيرسيكو على الترتيب.

كما أعلن فريق اس دي ووركس، الفائز بتصنيف أفضل فريق للسيدات في العالم لعام 2023، عن مشاركة لوتي كوبيكي ولورينا ويبيس الفائزتين بـ 11 سباقاً في الموسم الماضي، بما في ذلك المرحلة الثانية من طواف الإمارات للسيدات.

وستشارك البطلة الوطنية الإسبانية مافي جارسيا، صاحبة المركز الثالث في طواف إيطاليا 2022، لأول مرة في الحدث وستكون من بين المتنافسين على القميص الأحمر. ومن بين أفضل المشاركات ستتواجد بقوة شارلوت كول، الفائزة بالمرحلة الرابعة والقميص الأخضر في طواف الإمارات، وكيارا كونسوني كذلك.

وتتكون الفرق العالمية المشاركة في طواف الإمارات للسيدات 2024 من «كانيون» الألماني، «ليديل - تريك» الأميركي، «اس دي ووركس» الهولندي، «كيرتيزيت» الألماني، «موفي ستار»، «اف دي جي - سويز» الفرنسي، «فينيكس - ديكوينينك» البلجيكي، «هيومان باورد هيلث» الأميركي، «ليف - العلا - جايكو» الأسترالي، «رولاند» السويسري، «دي اس ام» الهولندي، «الإمارات ايه دي كيو» الإماراتي، «أونو - اكس موبيليتي» النرويجي.

فيما تتكون الفرق القارية من «كوفيديز» الفرنسي، «أي اف اديوكيشن» الأميركي، «لابورال كوتيكسا» الإسباني، «اس تي ميشيل» الفرنسي، «تاشكنت» الأوزبكي، «كوب - ريبسول» النرويجي، «نوب جيرلز» الإيطالي.

ويبدأ توافد الفرق على مدار يومي 5 و6 فبراير، ويقام المؤتمر الصحفي لأبرز الرياضيات المشاركات يوم الأربعاء المقبل في نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن مسارات وقمصان النسخة الثانية، وتقام المرحلة الأولى يوم الخميس 8 فبراير المقبل في دبي انطلاقاً من «دبي ميريكال جاردن - دبي هاربور»، لمسافة 122 كلم، وتليها المرحلة الثانية 9 فبراير من «باب النجوم» المغيرة في مدينة المرفأ - بمدينة زايد لمسافة 113 كلم، تليها المرحلة الثالثة «الجبلية» 10 فبراير لمسافة 128 كلم من متحف شرطة العين بمدينة العين - إلى قمة جبل حفيت، ويختتم الطواف مراحله بأبوظبي يوم الأحد 11 فبراير المقبل من متحف اللوفر أبوظبي إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي عبر 105 كلم.