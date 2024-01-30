خميس المرزوقي.. فوق السحاب في «طواف الشباب»

الشارقة (الاتحاد) توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، الدراج ماريو أباريتشو بطلاً للمرحلة الرابعة من النسخة التاسعة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، كما توج الدراج خميس حارب المرزوقي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف الشباب، وكان الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، قد شهد انطلاقة المرحلة التي امتدت لمسافة 125.57 كلم من جامعة كلباء إلى استراحة السحب بخورفكان فيما كانت المسافة 64.88 كلم تمثل المرحلة الثانية لطواف الشباب. حضر ختام المرحلة وشارك في تتويج الفائزين، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وأسفرت نتائج الطواف الدولي عن فوز ماريو أباريتشو من بورجوس الإسباني، بالمركز الأول والميدالية الذهبية وحصل أناتولي بودياك من فريق ترينجانو على المركز الثاني والميدالية الفضية والثالث ميجيل اندومان من فيليب واجنر. وبالنسبة لقمصان التميز، حصل جليفا جال من فريق الإمارات على القميص الأصفر للترتيب العام برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحصل باربيير بيير من فريق فيليب واجنر على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحصل أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به جليفا جال من فريق الإمارات، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي فقد ذهب للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع المسافة عبدالله جاسم آل علي. وأسفرت نتائج طواف الشباب عن حصول خميس حارب المرزوقي من نادي أبوظبي للدراجات على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتلاه إبراهيم الرفاعي لاعب نادي خورفكان في المركز الثاني ونال الفضية فيما حصل راب ايتونك لاعب أبوظبي للدراجات على المركز الثالث والميدالية البرونزية، أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل خميس حارب المرزوقي من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، وحصل إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة، فيما فاز راب ايتونك من نادي أبوظبي للدراجات بالقميص الأحمر لصاحب أفضل معدل في صعود المرتفعات، أما القميص الأبيض لصاحب المركز الأول للشباب تحت 16 سنة فقد فاز به سيف محمد آل علي من نادي الشارقة الرياضي، أما قميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه ناصر حمد المحيربي من نادي أبوظبي للدراجات.