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الرياضة

جوارديولا «لا يفكّر» بالرحيل عن مانشستر سيتي

جوارديولا «لا يفكّر» بالرحيل عن مانشستر سيتي
30 يناير 2024 20:07


مانشستر (أ ف ب)
طمأن المدرب الإسباني بيب جوارديولا جمهور مانشستر سيتي بأنه «لا يفكّر» بالرحيل عن النادي الذي بدأ بتدريبه عام 2016، حيث لديه «كل ما يلزم» ويشعر «بالارتياح دائماً»، وقال جوارديولا (53 عاماً) لدى سؤاله عن قرار كل من مواطنه تشافي هرنانديز والألماني يورجن كلوب بالرحيل عن برشلونة وليفربول توالياً في نهاية الموسم، إن «لديّ كل ما يحلم به المدرب».
وأضاف مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة السابق الذي قاد سيتي إلى لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، أن «المنظومة دعمتني دائماً»، مضيفاً: «لقد غيّرنا الكثير من اللاعبين في الأعوام السبعة الماضية، لكن الكلّ دعمني بطريقة لا تُصدّق».
وأردف «إنها بيئة جيّدة ولديّ كل ما يلزم. أشعر بالراحة دائماً وبالتأكيد، يوماً ما، هذا سينتهي، لكن لا أفكّر في ذلك الآن».
وغادر جوارديولا نادي برشلونة حيث قاده بين 2008 و2012 إلى 14 لقباً، هي الدوري ثلاث مرات متتالية من 2008-2009 إلى 2010-2011، الكأس مرتين والكأس السوبر المحليّة ثلاث مرات، بالإضافة إلى كل من دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية مرّتين، كما مونديال الأندية مرّتين.
ومنذ أن تولّى قيادة القمر السماوي، حقّق معهم 16 لقباً، من بينها الدوري خمس مرات فيما كان مونديال الأندية آخر الألقاب التي ضمّها إلى خزائنه.

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