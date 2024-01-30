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الرياضة

طلال الهاشمي: نقلة نوعية لنشر وتطوير المصارعة

طلال الهاشمي
31 يناير 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد المصارعة استمرار تنظيم البطولات وتأسيس قاعدة كبيرة من الممارسين لهذه الرياضة، لتحقيق أهداف الاتحاد الاستراتيجية بنشر اللعبة على مستوى الدولة.
وأكد طلال الهاشمي، عضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اعتمد خطة مدروسة لعقد الشراكات مع عدد من الاتحادات الناجحة والأندية الحكومية والخاصة والمؤسسات الرياضية، لتوسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتنظيم عدة فعاليات في الفترة المقبلة.
وأضاف: النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد للمصارعة في أبوظبي، حققت نجاحاً كبيراً في ظل مشاركة الفئات السنية المختلفة وظهورها بمستويات فنية جيدة تؤكد الشغف بهذه الرياضة، إضافة إلى لعبة «المطارحة» الشعبية والمرتبطة بالتراث الإماراتي، لاسيما بعد أن باتت معترفاً بها دولياً في ضوء تسجيلها في الاتحاد الدولي كرياضة تراثية مرتبطة بالمصارعة.
وأشار الهاشمي إلى وجود تحول كبير ونقلة نوعية هائلة في رياضة المصارعة داخل الدولة في المستقبل القريب، ودعم الأندية الحكومية والخاصة في الجانب المتعلق برياضة «المطارحة»، مع توقعات بإقبال كبير من شرائح المجتمع على ممارسة المصارعة، ومشاركة الجاليات المقيمة بالدولة.

طلال الهاشمي
اتحاد المصارعة
المصارعة
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