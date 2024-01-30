غنتوت يواجه لامار في نصف نهائي «الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

تحددت أطراف المربع الذهبي في بطولة الإمارات الدولية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، حيث تصدر غنتوت ترتيب الدور الأول الذي شهد تسجيل 282 هدفاً، ويلتقي مع رابع الترتيب فريق لامار، فيما يلتقي أبوظبي الوصيف مع بن دري الثالث، وذلك غداً الخميس، ويصعد الفائزان للمباراة النهائية، فيما يلعب «أيه إم» الخامس مع بهنسالي سادس الترتيب على مراكز الترضية. وجاءت صدارة فريق غنتوت برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات على التوالي في الدور التمهيدي، وجاء فريق أبوظبي بالمركز الثاني بعد فوزه على فريق بهنسالي 10-9، وسجل لفريق أبوظبي، بيلو 4 أهداف وتوماس 3 أهداف وهجو هدفين، واليبهوني هدفاً، فيما سجل لفريق بهنسالي، جونزولا 5 أهداف، وتوماس 4 أهداف. وتمكن فريق لامار من تحقيق فوزه الأول الذي وضعه في المركز الرابع، وذلك على حساب فريق بن دري بنتيجة 7-6، وسجل لفريق لامار، ريكاردو 5 أهداف، وجافيير هدفين، ولفريق بن دري، كين هول 3 أهداف، واستبيان هدفين، وخالد بن دري هدفاً. وأدار المباراتين الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت، جاسون ديكسون. وماتياس.

من ناحية أخرى، وجهت اللجنة المنظمة للحفل الختامي الدعوة للجميع لحضور المباراة النهائية بملاعب غنتوت، والتي سيكون الدخول لها مجاناً، حيث أعدت فقرات ترفيهية متنوعة، وهدايا للجمهور.