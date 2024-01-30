الأربعاء 31 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات» و«الذئاب».. سباق إلى ختام «فضية البولو»

«الإمارات» و«الذئاب».. سباق إلى ختام «فضية البولو»
31 يناير 2024 01:01

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الإمارات» و«الحبتور» يحددان نهائي «فضية البولو»
الحبتور وبنجاش يفوزان في «فضية للبولو»

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في مواجهة فريق ذئاب دبي، اليوم في الدور الثاني من بطولة كأس دبي الفضية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2024، بمشاركة 4 فرق، بمعدل هانديكاب 20 جول. 
ويتأهل الفائز من المباراة إلى النهائي ليواجه فريق الحبتور الذي تأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، بعدما تصدر قمة الترتيب في الدور الأول، بالفوز في 3 مباريات، فيما يلعب الخاسر من المباراة مع بنجاش الذي جاء في الترتيب الرابع، بعدما لعب مع الإمارات وذئاب دبي ضربات ترجيحية، وجاء في المركز الأخير، وينتظر الخاسر من المباراة للعب على المركز الثالث. 
ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس مونتيفيردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وفيديريكو فون بوتوبسكي، بينما يمثل فريق ذئاب دبي، حبتور الحبتور وفيليكس ايسي، وسانتياجو لابورد، وبنيامين بانيلو.

ميثاء بنت محمد بن راشد
فريق الإمارات للبولو
كأس دبي الفضية للبولو
ذئاب دبي
آخر الأخبار
أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو
الرياضة
أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو
اليوم 13:26
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
علوم الدار
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
اليوم 13:16
شرطة أبوظبي
علوم الدار
فيديو.. شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 13:10
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
اليوم 13:03
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
الرياضة
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©