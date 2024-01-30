«الإمارات» و«الذئاب».. سباق إلى ختام «فضية البولو»

دبي (الاتحاد)

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في مواجهة فريق ذئاب دبي، اليوم في الدور الثاني من بطولة كأس دبي الفضية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2024، بمشاركة 4 فرق، بمعدل هانديكاب 20 جول.

ويتأهل الفائز من المباراة إلى النهائي ليواجه فريق الحبتور الذي تأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، بعدما تصدر قمة الترتيب في الدور الأول، بالفوز في 3 مباريات، فيما يلعب الخاسر من المباراة مع بنجاش الذي جاء في الترتيب الرابع، بعدما لعب مع الإمارات وذئاب دبي ضربات ترجيحية، وجاء في المركز الأخير، وينتظر الخاسر من المباراة للعب على المركز الثالث.

ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس مونتيفيردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وفيديريكو فون بوتوبسكي، بينما يمثل فريق ذئاب دبي، حبتور الحبتور وفيليكس ايسي، وسانتياجو لابورد، وبنيامين بانيلو.