منتخب الأثقال يشارك في «آسيوية أوزبكستان»

أبوظبي (وام)

يشارك المنتخب الوطني لرفع الأثقال في البطولة الآسيوية المقررة من 3 إلى 10 فبراير المقبل، والتي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وتغادر البعثة اليوم إلى أوزبكستان برئاسة عبدالله الشهابي وشيخة الكعبي، وتضم خليفة الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي لرفع الأثقال.

وتتألف قائمة المنتخب من 7 لاعبين ولاعبات هم مؤيد النجار، وعز الدين الغفير، وعيسى البلوشي، ومنذر الجسمي، ومي المدني، وفاطمة مجيد، وزهرة الهاشمي. ويتابع المنتخب استعداداته للبطولة في معسكر بطشقند حتى موعد بداية المنافسات استكمالاً لبرنامج الإعداد المكثف خلال الفترة الماضية بأبوظبي.

ودعا حمد العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، اللاعبين إلى إظهار المستوى الجيد والتركيز العالي، مؤكداً الثقة الكبيرة في جميع العناصر التي تمثل المنتخب في هذه البطولة القوية، وقدرتهم على تحقيق النتائج الإيجابية، وقال: «المنتخب استعد جيداً للاستحقاق الآسيوي، ونطمح إلى تحقيق أرقام جيدة في البطولة، والوصول إلى مراكز متقدمة لوضع بصمة منتخب الإمارات في إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024».