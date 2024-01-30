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الرياضة

«أبوظبي» بطل مزاينة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

خلال مراسم تتويج الفائزين (من المصدر)
31 يناير 2024 01:01

مصطفى الديب (أبوظبي)

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فاز الصقر «أبوظبي» لسالم ناصر مذكر آل شافعي بالمركز الأول في مزاينة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور للقرموشة جرناس، واحتل المركز الثاني «إم 2» لمحمد علي الظاهري، وجاء ثالثاً «جرة» لعبد الله سلطان فلاح.
وأقيمت مزاينة كأس رئيس الدولة على مدار يومين، عقب انتهاء منافسات البطولة نفسها التي استمرت لمدة 16 يوماً، بمشاركة أكثر من 600 صقار و3200 صقر.
واحتل المركز الأول في مزنية القرموشة - فرخ «قمرة» لمروان محمد أحمد بن الشيخ، واحتل المركز الثاني «أيه دي» لمحمد علي الظاهري، وجاء ثالثاً «إف إم» لمحمد علي الظاهري أيضاً.
وفاز «النود» لزايد سلطان فلاح بالمركز الأول لمزاينة البيور جرناس، وجاء ثانياً «طويق» لسالم ناصر مذكر، واحتل المركز الثالث «الترف» لزايد سلطان فلاح، وفي مزاينة البيور فرخ كان المركز الأول من نصيب «أيه 2» لسلطان محمد الهاملي، وجاء ثانياً «الطف» لزايد سلطان فلاح، واحتل المركز الثالث «عديم» لزايد سلطان فلاح أيضاً.
واقتنص «زعبيل» لهزاع ناصر بن مذكر المركز الأول في مزاينة الحر جرناس، وجاء ثانياً «مسكت» للمالك نفسه، وجاء «رهيف» لعبد الله سلطان فلاح ثالثاً.
واعتلى «زعبيل» لسالم بن ناصر بن مذكر قمة مزاينة الحر فرخ، وسيطرت طيور سالم بن ناصر بن مذكر على المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حل «منصور» وصيفاً و«ياس» ثالثاً. توج الفائزين بالمراكز الأولى لمزاينة كأس رئيس الدولة سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، كما كرم الرعاة والمتطوعين خلال مراسم التكريم التي أقيمت أمس.
وحققت المزاينة نجاحاً كبيراً، لاسيما على صعيد المشاركة والتفاعل من جانب ملاك الصقور، الذين حرصوا على المشاركة في هذا المحفل التراثي الذي يعد استكمالاً لفعاليات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الإمارات
الصيد بالصقور
أبوظبي
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