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الرياضة

«هاردلك» المنتخب السعودي.. كوريا الجنوبية إلى دور الثمانية الآسيوي

«هاردلك» المنتخب السعودي.. كوريا الجنوبية إلى دور الثمانية الآسيوي
30 يناير 2024 23:15


  • الدوحة (د ب أ)
    تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره السعودي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/ 2 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر من البطولة القارية.
    وتقدم منتخب السعودية بهدف لعبد الله رديف في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، لكن منتخب كوريا الجنوبية خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة تشو جوي سانج.
    وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكنه لم يشهد جديداً، لتكون كلمة الفصل عبر ضربات الجزاء الترجيحية التي صبت في صالح المنتخب الكوري.
    ويلتقي المنتخب الكوري في دور الثمانية مع منتخب أستراليا الفائز بكأس آسيا في عام 2015 والذي تجاوز إندونيسيا بسهولة بفوز عريض بأربعة أهداف دون رد في الدور الثاني. 

 

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