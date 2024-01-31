«الجودو» يترقب قرعة «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تصل بعثة منتخبنا الأول للجودو إلى فرنسا غداً الخميس، استعداداً للمشاركة في بطولة «باريس جراند سلام» للجودو، التي تنطلق الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 661 لاعباً ولاعبه من 110 دولة من بينها 10 دول عربية، ممثلة في منتخبات الإمارات، والبحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، لبنان الجزائر، وجيبوتي.

ويرأس بعثة منتخبنا في البطولة الكبرى، ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، ومعه المدرب فيكتور، وتضم بشيرات خرودي، التي تشارك في منافسات (وزن تحت 52) وباتسو ألتان (وزن تحت 57 كجم)، ونارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، وكريم عبد اللطيف (وزن تحت 73 كجم)، وطلال شفيلي (وزن تحت 81 كجم)، وجريجوري أرام (وزن تحت 90 كجم) وظافر آرام (وزن تحت 100 كجم)، وعمر معروف (وزن فوق 100 كجم).

وتأتي مشاركة المنتخب الأول للجودو بعدد 8 أفراد ضمن برنامج إعداده لأولمبياد باريس 2024، بعد أن ضمن جودو الإمارات مشاركة 5 لاعبين حتى الآن في دورة ألعاب باريس القادمة، والتي تسبقها بطولة العالم الكبرى للجودو المؤهلة التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو المقبل.

ويترقب منتخبنا، بعد ظهر الغد إجراء قرعة بطولة باريس التي تجرى عبر تقنية الفيديو، من صالة «دودو دي باريس أرينا» استعداداً لانطلاقة مباريات البطولة صباح بعد غدٍ الجمعة بقاعة «أكورا أرينا بيرسي» في باريس، والتي تشهد مشاركة نوعية من اللاعبين المصنفين العالميين.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على الاتصال بالبعثة خلال معسكرها التدريبي الأخير، الذي أقيم بأرض المعسكرات في البرتغال قبل سفرها إلى باريس للاطمئنان على صحة المصابين وجاهزية الجميع لبطولة باريس المقبلة، وحثهم على مضاعفة الجهد بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات.