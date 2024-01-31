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الرياضة

«انسحاب الخيبة» يفتح «النيران» على مانشيني!

«انسحاب الخيبة» يفتح «النيران» على مانشيني!
31 يناير 2024 10:15

مراد المصري (أبوظبي)
تعرض الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، لحملة انتقادات واسعة، بعدما تم تداول لقطة له، وهو يقوم بمغادرة الملعب فيما أشبه بـ «انسحاب الخيبة»، وذلك رغم عدم نهاية ركلات الترجيح التي خسر فيها «الأخضر» أمام منتخب كوريا الجنوبية أمس الأول في دور الـ 16 لكأس آسيا.
ونال المدرب إشادة في البداية من الجماهير على الشكل العام الذي تميز به المنتخب السعودي بشكل عام في البطولة، خصوصاً أنه استقبل هدف التعادل أمام كوريا الجنوبية في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن تبدأ سهام النقد بالانهيال عليه، من خلال ما ظهر، وكأنه حالة من الاستسلام، إلى جانب عدم البقاء لمواساة لاعبيه عقب الخسارة، حيث فضّل الخروج من نفق الملعب وحيداً.

 

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وتداولت وسائل الإعلام هذه اللقطات للمدرب الذي كان هو نفسه قد توج بلقب بطولة أمم أوروبا الأخيرة 2020، مع منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام المنتخب الإنجليزي، لكنه في هذه المرة ظهر وكأنه لا يتقبل الخسارة بروح رياضية كانت يجب أن تصدر عن مدرب عالمي بقيمته.
وكان المدرب قد تسبب في أزمة قبل انطلاق النهائيات الآسيوية، وقام باستبعاد عدد من اللاعبين بحجة عدم التزامهم ورغبتهم باللعب، ليرد عليه اللاعبون أنفسهم بتذكيب روايته، قبل أن تهدأ الأمور تدريجياً، لكن جاءت هذه اللقطة التي عكست حالة من «الغرور» والتعالي من المدرب، الذي كان يجب أن يكون قدوة للمنتخب، بحكم خبرته ومسيرته الطويلة في الملاعب العالمية.

منتخب السعودية
كأس آسيا
روبرتو مانشيني
كوريا الجنوبية
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