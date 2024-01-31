25 ميدالية إماراتية في «قوى بارالمبية غرب آسيا»

رضا سليم (الشارقة)

تصدرت الإمارات منافسات ألعاب القوى برصيد 25 ميدالية، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بمشاركة 11 دولة، فيما جاء العراق في المركز الثاني برصيد 18 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، ثم السعودية 17 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وحصد عُمان 10 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين.

وأحرز منتخب البحرين 9 ميداليات، 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وفاز الأردن بـ4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية، وحقق المنتخب السوري 3 ميداليات، ذهبية، وفضية، وبرونزية، وحصد منتخب قطر 4 ميداليات، بواقع فضيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

واستطاع بطلنا الأولمبي محمد القايد تحقيق رقم قياسي عالمي وآسيوي في منافسات سباق الجري 1500 متر فئة (T34)، حيث سجل زمناً قدره (3.05.65) دقيقة.

وأسفرت منافسات الريشة الطائرة عن تصدر العراق، للمركز الأول برصيد بـ 10 ذهبيات وفضية واحدة، فيما فاز منتخبنا بـ 4 ميداليات فضية، والبحرين ميدالية فضية واحدة و6 برونزيات، وحققت السعودية ميداليتين فضيتين، ولبنان ميدالية فضية وميدالية برونزية، وسوريا ميدالية فضية، والأردن ميدالية برونزية.

وشهدت منافسات كرة الهدف، في جولتها الثانية، المقامة بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، فوز العراق على السعودية بنتيجة 13-7، قبل أن يتلقى الهزيمة من الأردن بنتيجة 5-10، فيما حقق عُمان الفوز على منتخبنا 11-5، وفاز قطر على منتخبنا 15-5، والسعودية على عُمان بنتيجة 11-1.

وفي كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق السعودية الفوز على عُمان بنتيجة 69-39، وفاز العراق على نظيره البحريني 66-36، ويلتقي منتخب الإمارات نظيره السعودي، فيما يواجه المنتخب العراقي نظيره العماني.

من جانبه أشاد أحمد سالم المظلوم، مدير البطولة بتعاون الوفود المشاركة في البطولة، وجهود اللجنة المنظمة وجموع المتطوعين، والتي كان لها دور أساسي في نجاح البطولة، مشيداً بالنتائج الفنية التي أظهرها لاعبو المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي تؤكد مدى التطور الكبير في مستويات اللاعبين، متمنياً أن تشهد البطولة كسر الأرقام الآسيوية والعالمية في هذه النسخة.

وأكد عمر العاروب، رئيس اللجنة البارالمبية السورية، أنّ بلاده تشارك في ألعاب القوى ورفعات القوة والريشة الطائرة وكرة الطاولة، بالدورة، موضحاً أنّ المشاركة تعكس اهتمام اللجنة البارالمبية السورية بهذه الشريحة، لتحقيق أفضل النتائج على صعيد جميع الاستحقاقات، لا سيما أن نتائج هذه البطولة معتمدة للتأهل إلى البارالمبية، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة، ونادي الثقة المعاقين على الاستقبال والتنظيم الجيد، وهذا ليس بجديدٍ على الشارقة، وعلى القائمين على نادي الثقة للمعاقين في تنظيم مثل هذه البطولات العالمية.