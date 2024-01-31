«الهادي 29» بطل «البوانيش» في مهرجان أبوظبي البحري

أبوظبي (الاتحاد)

تّوج المحمل «الهادي 29» لمالكه النوخذة عبد الله صباح محمد الرميثي، بالمركز الأول في سباق مهرجان أبوظبي البحري للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي البحري، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وحل ثانياً المحمل «حشيم» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي، وجاء في المركز الثالث «زلزال» لمالكه النوخذة محمد مروان المرزوقي.

ويقام المهرجان الذي انطلق يوم 25 يناير الماضي، ويختتم يوم 4 فبراير الجاري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي يشتمل على العديد من البطولات والأنشطة والفعاليات التراثية التقليدية، والحديثة.

كرم الفائزين سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي.

وأشاد خليفة الرميثي بحرص الملاك على الدفع بمحاملهم للمشاركة في سباق البوانيش ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وبالحماس الكبير للبحارة المشاركين، وبالجهود التي قدموها خلال كل مراحل السباق.

وقال: «سباقات البوانيش لها خصوصيتها لدى البحارة الشباب كونها مصدر إلهام لهم في تعلم الإبحار بواسطة المحامل الصغيرة، ومنها يتم التدرج نحو المحامل الأكبر، بعد اكتساب خبرات جيدة تعينهم على الانتقال إلى المشاركة في الفئات الأكبر من المحامل».

وأضاف: «السباقات التراثية التي أقيمت، خلال فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، نقلت من خلال اللوحات الرائعة التي رسمتها صورة جيدة عن تراث الأجداد والآباء، وأضافت حيوية كبيرة ضمن الأنشطة المختلفة، ومنحت المشاركين فرصة التعبير عن قدراتهم في الإبحار ومصارعة الأمواج، والمتابعين الاستمتاع بمشاهدة القوارب الصغير، وهي تبحر بانسيابية في مياه كورنيش أبوظبي».