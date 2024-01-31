«اتفاقية ثلاثية» بين «الكاراتيه الآسيوي» والاتحاد الصيني

علي معالي (دبي)

قام اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتوقيع اتفاقية ثلاثية مع حكومة مدينة هانجتشو الصينية في خطوة استباقية لتعزيز رياضة الكاراتيه والترويج لها بالصين، وتقضي الاتفاقية بإنشاء أكاديمية للعبة في مقاطعة لينبينج من أجل تطوير رياضة الكاراتيه.

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضخمة لرعاية الموهوبين في رياضة الكاراتيه، وتعزيز موقع مدينة هانجتشو كمركز للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وتعد هذه الاتفاقية تكملة لمذكرة التفاهم التي وقعها اللواء ناصر الرزوقي أثناء تواجده في دورة الألعاب الآسيوية 19 بمدينة هانجتشو بالصين.

قام بتوقيع الاتفاقية راشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، نيابة عن الرزوقي، وتشانجزي رئيس الاتحاد الصيني للكاراتيه، ووانج يان تشين عضو اللجنة الدائمة لمقاطعة لينبينج، وحضر حفل التوقيع الذي جرى بمقر الحكومة في مدينة هانجتشو العديد من الشخصيات البارزة.

وأشاد راشد آل علي بجهود اللواء ناصر الرزوقي ومساعيه الرامية منذ توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي لدعم وتطوير الكاراتيه في القارة وقال: «الاتفاقية تهدف إلى إنشاء أكاديمية تحمل مسمى الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وتخصص إيراداتها لدعم أنشطة الاتحاد الآسيوي في تحقيق خططه المستقبلية وتنمية موارده المالية».