أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو

لندن (د ب أ)

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن إعجابه برؤية بن وايت وأولكسندر زينشينكو يتجادلان سوياً مع نهاية المباراة التي فاز بها الفريق على نوتينجهام فورست 2/ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن أرسنال كان بصدد الخروج فائزاً بسهولة بنقاط المباراة الثلاث، بفضل هدفي جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا في الشوط الثاني، ولكن نهاية المباراة جاءت متوترة للغاية بعدما سجل تايو أونيي هدفاً لنوتينجهام فورست من خطأ دفاعي.

واستطاع أرسنال أن يحقق الفوز ليقلص الفارق الذي يفصله عن ليفربول، المتصدر، ولكن الاحتفالات انتهت سريعاً بعدما قام اللاعبون بفصل بن وايت عن زينشينكو، بعدما دخلا في جدال بشأن الهدف الذي دخل مرمى الفريق. وقال أرتيتا: «أنا معجب بهذا، يطلبان المزيد من بعضهما البعض، كما أنهما غير راضيين عن الطريقة التي دخل بها الهدف، ويحاولان حل الأمر».

وأضاف:«كانت الأمور مشتعلة قليلاً، ولكن هذا يعني أن الأداء الذي قدمناه لم يكن كافياً، وأن النتيجة كان ينبغي أن تكون أكبر». وتابع:«إنهما يدفعان بعضهما البعض لتقديم الأفضل، كما أنهما ليسا راضيين عن تلقي هدف في مرمى الفريق، ويجب أن أشجع هذا وأروج له بطريقة صحيحة وبطريقة محترمة».

وأكد:«في بعض الأحيان يحدث عقب نهاية المباراة أن تكون الأمور عاطفية وساخنة، ولكني أحب أن أرى اللاعبين يدفعان بعضهما البعض لتقديم الأفضل ويطالبان بالكمال».