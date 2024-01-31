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الرياضة

ألونسو «المحتال» يطلب تدريب ليفربول بـ 31 درهماً!!

ألونسو «المحتال» يطلب تدريب ليفربول بـ 31 درهماً!!
31 يناير 2024 12:50


مراد المصري (أبوظبي)
وجهت الشرطة التايلاندية تحذيراً من الوقوع ضحايا لمحتال يتقمص شخصية الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، ويقوم بالتواصل مع حسابات المستخدمين في ذلك البلد الآسيوي.
الطريف في الموضوع أن الشخص المحتال الذي يقوم بهذا الأمر، يطلب من المتابعين إرسال مبلغ 300 بات تايلاندي «حوالي 31 درهماً»، من أجمل جمع المال اللازم لشراء تذكرة السفر إلى ليفربول، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الإنجليزي!.
واستقبل المستخدمون نص رسالة لمنتحل الحساب، كتب فيها باللغة التايلاندية «أنا تشابي ألونسو، سأكون مدرب ليفربول الموسم المقبل، لكنني لا أملك المال الكافي لشراء تذكرة السفر إلى ليفربول».
ويعتبر ألونسو من أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب ليفربول الموسم المقبل، خصوصاً بعد إعلان الألماني يورجن كلوب الرحيل عن «الريدز» في نهاية الموسم الجاري، فيما وصفه بأنه قرار بسبب فقدانه لـ «الطاقة» اللازمة للاستمرار.

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