250 دراجاً يشاركون في «السباق إلى الفضاء» للدراجات



دبي (الاتحاد)

تستعد بطولة السلم للدراجات الهوائية، في نسختها الثامنة، لإقامة «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين يوم السبت المقبل، الذي تبلغ جوائزه المالية مليون درهم ضمن مجموع جوائز الموسم الحالي البالغ 3.5 مليون درهم لأربع سباقات رئيسية، وسينطلق السباق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء في منطقة الخوانيج، مروراً بالعديد من المناطق، وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي في مسافة تبلغ 147 كلم.

ويشارك في السباق 250 درّاجاً من الهواة، ويحصل الفائز على 200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 150 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم، الرابع 80 ألف درهم، الخامس 70 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألف درهم لكل منهم، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20، على 25 ألف درهم لكل منهم.

فيما سيقام سباق السيدات بمشاركة 150 متسابقة، يوم الأحد المقبل، وهو السباق الذي تم التجهيز له بترتيبات خاصة أيضاً دعماً لرياضة المرأة، التي توليها بطولة السلم أهمية، وتحرص على تواجدها بشكل دائم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أن سباق الهواة الإماراتيين سيرفع شعار «السباق إلى الفضاء»، تقديراً للإنجازات التاريخية التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء في رحلات ستبقى خالدة في التاريخ، والتي سيتم إبرازها في الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الدراجات للهواة من حيث مستويات المشاركين والجوائز المقدمة والتنوع في السباقات.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه ومكارمه السخية لهذه البطولة التي تقدم الجوائز المالية الأكبر في العالم لسباقات الهواة للدراجات الهوائية وكذلك متابعة سموه للسباقات من قبل الحدث وتشجيع المشاركين فيها، وهي الرعاية التي تترجم حرص سموه على دعم الرياضيين، وتحفيز المجتمع ككل على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، والاستفادة من المنشآت والمرافق التي توفرها الحكومة الرشيدة لممارسة الرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية على وجه التحديد، من خلال تشييد المضامير الآمنة والمتطورة التي تنتشر في عموم مناطق دبي، وتحديداً في محمية المرموم الطبيعية الصحراوية حيث ملتقى عشاق هذه الرياضة الأول.

واعتبر الفلاسي، أن ما حققه رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة للشباب، في محطة الفضاء الدولية، إنجاز نفتخر به، لأنه نتاج رؤية حكيمة لقيادة رشيدة وعمل متكامل من كوادر وطنية أخلصت في عملها في مركز محمد بن راشد للفضاء، لتحقيق الأهداف العلمية والإنسانية الكبيرة التي وضعتها القيادة الرشيدة الداعمة للقطاع العلمي بكافة أشكاله.

ويتولى تحكيم السباقين كوادر تحكيمية وطنية، وسيتم بث المنافسات على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية لإتاحة الفرصة لعشاق هذه الرياضة داخل وخارج الدولة لمتابعة المنافسات والتمتع بمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية من قلب محمية المرموم ومختلف مناطق دبي التي يمر بها الدراجون.