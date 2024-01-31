أبوظبي تستضيف «افتتاحية» بطولة العالم للترايثلون 8 مارس

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون لعام 2024، وذلك يومي 8 و9 مارس 2024، عقب النجاح الباهر الذي حققته أبوظبي في استضافة نهائيات البطولة العالمية عام 2023، وتعد البطولة المرتقبة الفعالية الوحيدة ضمن البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تتجه إلى يوكوهاما في اليابان، وكالياري في إيطاليا، وهامبورج في ألمانيا، ومونتريال في كندا، ومن ثم النهائيات في ملقا بإسبانيا.

واستمراراً لترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة وسمعتها المرموقة كوجهة للفعاليات الرياضية الدولية في المنطقة، ينظّم مجلس أبوظبي الرياضي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون في حلبة مرسى ياس عبر مساراته المختلفة، لينهي الرياضيون سباقهم عند خط البداية لسباقات الفورمولا-1 أمام المدرج الرئيسي في الحلبة الشهيرة.

ومن المتوقع أن تستقطب الجولة أفضل الرياضيين في العالم ممن سيتنافسون على النقاط المؤهلة للفعاليات الأولمبية والبارالمبية استعداداً لأولمبياد باريس الصيف المقبل، حيث يتنافس أكثر من 270 رياضياً من المحترفين وأصحاب الهمم والآلاف من أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تصميم جديد ومميز لميداليات بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2024 التي تحمل رسماً يجسد حلبة مرسى ياس للفورمولا-1، ورسماً دائرياً خاصاً برياضة الترايثلون يجسد 3 محاور من النقاط التسع للتوازن الديناميكي التي يتشارك فيها جميع الرياضيين: السباحة وركوب الدراجات والجري، الذهن والجسد والروح، الماء والهواء والأرض.

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا استضافة الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون مجدداً في العاصمة الإماراتية في شهر مارس المقبل، والتي تمثل الانطلاقة الرسمية لموسم الترايثلون للعام 2024، بمشاركة نخبة من الرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، ما يعد تأكيداً على مكانة أبوظبي المرموقة كوجهة فريدة لكبرى المنافسات الرياضية الدولية».

وأضاف: «نرحب بالرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم في الفعاليات المجتمعية، ولا شك في أن إضافة السباقات المجتمعية الفردية للجري أو الدراجات الهوائية إلى جانب فعاليات الترايثلون ستجعل من هذه الجولة مناسبة استثنائية تتيح الفرصة للجميع للمشاركة في مختلف فئات السباق بالشكل الذي يتناسب وقدراتهم البدنية».

وإلى جانب سباقات المحترفين، يشارك الآلاف من الرياضيين والدراجين والعدائين في الفئات العمرية وفئة الصغار في السباقات المجتمعية، حيث يتضمن جدول الفعالية 15 فئة للسباقات المجتمعية التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة، إلى جانب السباقات المخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم. ومن الإضافات الشيقة لنسخة عام 2024 هي السباقات المجتمعية الفردية للجري أو الدراجات الهوائية، والتي تتيح للعدائين والدرّاجين فرصة المشاركة في هذه الجولة العالمية للترايثلون.

كما تعود قرية المشجعين في منطقة الصيانة في حلبة مرسى ياس هذا العام أيضاً لتستقبل الجمهور يومي الجمعة والسبت 8 و9 مارس، وتقدم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب الزوار من مختلف الأعمار.