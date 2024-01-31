بني ياس ينظم ورشة «تدريب إعلامي» للاعبين

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي بني ياس، في مقر إقامته بفندق المعسكر الذي يقيمه حالياً في مدينة العين، ورشة التدريب الإعلامي للاعبي الفريق الأول والرديف، وذلك بالتعاون مع جامعة العين.

وقدم الورشة التي حظيت بحضور مميز من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، د. سوسن طه من جامعة العين، وتناولت الورشة الشقين العملي والنظري في الشؤون الإعلامية، من خلال التعامل مع وسائل الإعلام التقليدي والحديث، وأهمية الالتزام باستراتيجية النادي في التواصل مع الجماهير وتعزيز الحضور الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استعرضت الورشة عدة محاور من ضمنها، التعريف بمختلف وسائل الإعلام ودورها وأهميتها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الإعلام، والمسؤوليات الملقاة على اللاعبين والواجبات المتعلقة بالجانب الإعلامي والمحاذير والتوصيات المرتبطة بالظهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمن محمد علي الجنيبي رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، جهود رابطة المحترفين الإماراتية بالنهوض بكرة القدم الإماراتية إلى أعلى المراتب دائماً، وتوجيه الأندية لإقامة أفضل الورش والدورات التعليمية والمهنية للاعبين والرياضين بمختلف أعمارهم، كما أشاد بمشاركة جامعة العين والتي كان لها الدور الكبير في إنجاح هذه الورشة وإيصال المعلومات وجميع المحاور الرئيسية لها بسلاسة ومرن، بالإضافة إلى أثرها الطيب في نفوس جميع اللاعبين المشاركين بهذه الدورة التي اعتبرها إيجابية وناجحة جداً على مستوى جميع المقاييس.