اتفاقية تعاون بين اتحاد الخماسي الحديث والنادي الكويتي



دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الخماسي الحديث اتفاقية تعاون مع النادي الكويتي للخماسي الحديث تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين لتطوير ونشر اللعبة في الخليج والوطن العربي، واكتشاف الموهوبين، وتقديم الدعم والخبرات الفنية، وتعزيز برامج إعداد الأجهزة الفنية والإدارية، وذلك في إطار مساعي الاتحاد للتطوير.

وقع الاتفاقية الدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وناصر سالم الوليد رئيس النادي الكويتي للخماسي الحديث، وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت.

وتضمنت الاتفاقية العديد من أوجه التعاون بهدف نشر اللعبة وتطوير نموها على مستوى المنطقة، وتبادل الخبرات على الصعيد الفني والرياضي والإداري، ويشمل ذلك إقامة المعسكرات والدورات التدريبية لمنسوبي الاتحاد والنادي، إضافة إلى تبادل الخبرات على صعيد تنظيم العمل واللوائح والقوانين بما يتناسب مع معايير الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، إلى جانب التنسيق بين الاتحاد والنادي فيما يتعلق بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي على أهمية الاتفاقية التي تعزز من مساعي الاتحاد لنشر اللعبة، والتشجيع على زيادة قاعدة الممارسين للارتقاء بالخماسي الحديث في منطقة الخليج بصفة عامة.

وقالت: «سعداء بالتعاون مع الأشقاء في النادي الكويتي للخماسي الحديث، والاتفاقية من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل، في ظل المساعي الدؤوبة للارتقاء باللعبة في الوطن العربي، خاصة وأن الخماسي الحديث يعتبر حديث العهد في المنطقة».

وثمنت الدكتورة هدى المطروشي دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بالرياضة الإماراتية، موجهة الشكر إلى الدكتور حامد مطر النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة على جهوده لدعم وفد اتحاد الخماسي الحديث خلال زيارته للنادي الكويتي.

من جانبه، قال ناصر سالم الوليد رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للخماسي الحديث:«سعداء بإبرام الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ووجدنا كل الدعم والرغبة لتوفير فرص التفوق على الصعد كافة بما يعزز من أهدافنا إلى نشر اللعبة وتطويرها في دولة الكويت».