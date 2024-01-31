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الرياضة

اليابان إلى دور الثمانية عبر بوابة البحرين

اليابان إلى دور الثمانية عبر بوابة البحرين
31 يناير 2024 17:49

الدوحة (د ب أ)
ودع المنتخب البحريني منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام منتخب اليابان 1 / 3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ16 للبطولة يوم الأربعاء. وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه ريتسو دوان في الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الياباني من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بتوقيع تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 49، قبل أن يسجل المنتخب البحريني هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 64 عن طريق زيون سوزوكي، حارس مرمى المنتخب الياباني، الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه. ولم تدم فرحة المنتخب البحريني بتقليص الفارق طويلاً حيث تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الثالث والذي حمل توقيع أياسي يويدا في الدقيقة 72.

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