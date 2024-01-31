صدق أو لا تصدق..48% من بطولات أفريقيا خارج الخدمة!!
صدق أو لا تصدق..48% من بطولات أفريقيا خارج الخدمة!!
31 يناير 2024 17:55
سلطان آل علي (دبي) انتهى دور المجموعات ودور الـ16 بنتائج صادمة في كأس أفريقيا 2023 على كافة الصعد، وشهدت البطولة تقلبات كبيرة وخروج مرشحين من الصف الأول، كما أنها دخلت التاريخ بارقام مختلفة لا يمكن تجاهلها خصوصاً للعرب، ويكفيك القول أنّ أكثر 3 منتخبات أفريقية تحقيقاً للّقب أصبحت خارج المسابقة بنهاية دور الـ16، حيث خرج منتخب مصر الأكثر تحقيقاً للّقب بـ7 مرات من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام بوركينا فاسو بعد التعادل 1-1. كما خرج الكاميرون ثاني أكثر منتخب تحقيقاً للقب بـ5 مرات في نفس الدور أمام نيجيريا بهدفين نظيفين، في حين أن ثالث المنتخبات تحقيقاً للّقب وهو غانا بـ4 ألقاب خرج مبكراً جداً من دور المجموعات، وتجمع هذه المنتخبات الثلاثة 48% من إجمالي الألقاب في تاريخ البطولة بـ16 لقب من 33 نسخة. أما على مستوى المنتخبات العربية، فإن هذه النسخة تعود بنا إلى نسخة 2013! حيث لم يغب العرب عن دور ربع النهائي منذ 11 عام وعلى مدى 4 نسخ متتالية. وخرجت جميع المنتخبات العربية الخمسة من البطولة الحالية. بدايةً بمنتخبي تونس والجزائر، فقد خرج المنتخبان وهما متذيّلان لمجموعتيهما! بينما خرجت منتخبات مصر وموريتانيا والمغرب من دور الـ16. ويمثل خروج المغرب الصدمة الأكبر نظراً لمقوّمات المنتخب الذي أبهر الجميع في كأس العالم. ومن الحالات الغريبة التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة هو أنّ المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع النهائي في كأس أفريقيا 2023 مختلفة كلياً عن تلك التي تأهلت لربع النهائي في النسخة الماضية عام 2021، حيث حضرت منتخبات السنغال، ومصر، والمغرب، وبوركينا فاسو، وتونس، والكاميرون، وغينيا الاستوائية، وغامبيا في ربع نهائي 2021. بينما نشاهد في هذه النسخة منتخبات نيجيريا، وكونغو الديموقراطية، ومالي، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والرأس الأخضر، وأنجولا، وغينيا.