رونالدو وميسي.. الرقصة الأخيرة في «قمة النصر»



الرياض (د ب أ)

يترقب الكثيرون المباراة الودية بين فريقي النصر السعودي وإنتر ميامي الأميركي، التي ستقام اليوم الخميس على ملعب (المملكة أرينا) في ختام منافسات كأس موسم الرياض. وكانت منافسات كأس موسم الرياض افتتحت يوم الاثنين الماضي، عندما فاز الهلال السعودي على إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بنتيجة.4/3 وتتجه الأنظار صوب ملعب المملكة أرينا مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المرتقب بين النصر وإنتر ميامي، والذي سيجتمع فيه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مجدداً في مباراة وصفت بـ «الرقصة الأخيرة» كونها قد تكون الأخيرة بالفعل في سلسلة اللقاءات التي جمعت النجمين العالميين.

ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة هي الثانية التي تجمع ميسي ورونالدو في العاصمة السعودية الرياض حيث تواجها العام الماضي في كأس موسم الرياض أيضاً، ووقتها كان ميسي ضمن صفوف باريس سان جيرمان الذي واجه فريق نجوم الهلال والنصر في مباراة حسمها باريس بالفوز.4-5 وتفوق الفريق الباريسي في النتيجة لكن رونالدو تفوق على مستوى هز الشباك بتسجيله هدفين لفريق النجوم بينما اكتفى ميسي بهدف واحد في المباراة الودية. ومن المنتظر أن تكون مواجهة الأول من فبراير 2024 رقم 38 في تاريخ مواجهات رونالدو وميسي، حيث التقيا في 37 مواجهة سابقة آخرها مباراة العام الماضي في كأس موسم الرياض.

ويتفوق النجم الأرجنتيني بـ 17 انتصاراً مقابل 11 فوزاً لقائد منتخب البرتغال فيما حسم التعادل 9 مواجهات، وعلى مستوى الأهداف يتساوى النجمان في عدد الأهداف التي سجلها كل منهما تحت أنظار الآخر، حيث سجل كل منهما 23 هدفاً.

ولم يلعب رونالدو ضد ميسي مباريات ودية مع الأندية من قبل سوى مباراة كأس موسم الرياض العام الماضي، لكنهما لعبا مباراتين وديتين بين البرتغال والأرجنتين وفاز كل منهما في مباراة واحدة، كما سجل كل منهما في مرمى منتخب الآخر هدفاً واحداً.

أما أكبر مسيرة انتصار للاعب ضد الآخر كان في الدوري الإسباني، بفوز ميسي 10 مباريات مقابل 4 فقط لرونالدو، بينما حضر التعادل 4 مرات. ويعود التفوق الوحيد لرونالدو على ميسي في عدد الانتصارات والأهداف لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث لعب الثنائي 5 مباريات لم يسجل خلالها ميسي أهدافاً، بينما سجل كريستيانو 5 أهداف. وكانت الكفة متساوية بين النجمين في مسابقة واحدة وهي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا معا مرتين، وفاز ميسي مرتين وكريستيانو مرتين، لكن الأرجنتيني سجل 3 أهداف مقابل هدفين للبرتغالي.

ووسط كل هذه المقارنات الرقمية، فإن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي أثار الجدل حول إمكانية مشاركة رونالدو في هذه المباراة المرتقبة. أكد كاسترو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء أن رونالدو ينفذ حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته العضلية، التي تبعده عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ولم يحسم المدير الفني لفريق النصر السعودي بشكل مؤكد مشاركة رونالدو، ولكن كل المؤشرات تنذر بأنه سيكون حاضراً أمام ليونيل ميسي في ملعب «المملكة أرينا» لتحقق هذه المواجهة المكاسب التسويقية والإعلامية المنتظرة. من جانبه يحاول ميسي رد اعتباره معنوياً بعد الخسارة أمام الهلال حيث استفزته جماهير الفريق السعودي بالهتاف بصيحة رونالدو الشهيرة في المدرجات، وسخرت منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحملة عنوانها «حاول مرة أخرى يا ليو».شء