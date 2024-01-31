فريق الإمارات.. أصفر وأبيض في طواف الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في «سفاري الشارقة»، حيث تحتضن مدينة الذيد أكبر حديقة ومحمية طبيعية خارج القارة الأفريقية، اُحْتُفِل بختام طواف الشارقة الدولي، في نسخته التاسعة تحت شعار «سلطان الخير 52 عاماً من العطاء والإنجازات»، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وتُوِّج الدراج جليفا جال من فريق الإمارات بطلاً للطواف الدولي، كما تم تتويج إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان بلقب طواف الشباب، وكان محمد خميس النقبي، نائب والي شيص، قد أعطى شارة الانطلاق للمرحلة الأخيرة التي امتدت من حديقة شيص إلى سفاري الشارقة، وبلغت مسافتها 95.08 كلم، أما طواف الشباب، فكانت مرحلته الثالثة والأخيرة من حديقة شيص إلى متنزه الشارقة لمسافة 63.50 كلم.

حضر سباق المرحلة، وشارك في تتويج الفائزين كل من اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وخالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهنا سيف السويدي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بو عصيبة، رئيس اتحاد الدراجات.

وأسفرت مرحلة «استراحة شيص» عن فوز باربيير بيير من «فيليب واجنرالبلجيكي» بالمركز الأول، والثاني باتريك ستوز من «فلت النمساوي» والثالث اينزي راف بار من فريق الإمارات، وبالنسبة إلى قمصان التميز، فقد فاز الدراج جليفا جال من فريق الإمارات، وحصل على القميص الأصفر وكأس طواف الشارقة الدولي التاسع «برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة»، وفاز ميجيل أندومان من «فلت» بالمركز الثاني، وحصل أناتولي بوديك من «ترينجانو» على المركز الثالث، وحصل باربيير بيير من «فيليب واجنر» على القميص الأخضر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وحصل أنس العابدية من أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر برعاية بلدية الشارقة، ونال جليفا جال من فريق الإمارات القميص الأبيض لأفضل زمن تحت 23 سنة برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحصل عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات على قميص علم الإمارات المخصص للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية مجلس الشارقة الرياضي.



قمصان التميز

بالنسبة لقمصان التميز لطواف الشباب، فقد حصل إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان على المركز الأول والقميص الأصفر وكأس طواف الشباب، وحل في المركز الثاني حارب خميس المرزوقي من نادي أبوظبي، والثالث نيكولاي أجيموفيتش من نادي أبوظبي، وحصل إبراهيم الرفاعي من خورفكان على القميص الأخضر، وفاز إبراهيم الرفاعي من خورفكان بالقميص الأحمر، وفاز سلمان المنصوري من الشارقة الرياضي بالقميص الأبيض، وفاز الدراج حارب خميس المرزوقي من نادي أبوظبي بقميص علم الإمارات، وحصل فريق أبوظبي للدراجات على لقب أفضل فريق شاب.