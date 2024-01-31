‏«النسور» يُنهي معسكره استعداداً لـ«النمور»

فيصل النقبي (خورفكان)

ينهي خورفكان معسكره التدريبي الداخلي المقام بأحد فنادق الفجيرة، بعد أن حُقِّقت أهدافه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة المونتنيجري نيبوشا، والذي هدف لرفع اللياقة البدنية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، وخضع خلاله اللاعبون لتدريبات صباحية ومسائية، وخاض الفريق 3 وديات مختلفة القوة مع الرمس، وأحد فرق المؤسسات ودبا الفجيرة.

وأكد نيبوشا أن جميع اللاعبين قدموا مستوى جيداً، خاصة بأن فترة التوقف طويلة للغاية، ولابد من التجهيز لها بالشكل الأمثل، الذي يعيد للاعبين حساسية الكرة والمباريات، مشيراً إلى أنه سعى خلال المباريات الودية لتجهيز اللاعبين، وزيادة التفاهم بينهم مع تجربة أكبر عدد من اللاعبين، خاصة المنضمين حديثاً لصفوف الفريق.

وأضاف: فترة التحضير كانت فترة مهمة، وسعينا من خلالها لتحقيق أهدافنا الرئيسة التي وضعناها لشكل ومهمة الفريق فيما تبقى من مباريات، وجاهزون من كل النواحي للمنافسات.

وعن الأوزبكي عزيز بيك اللاعب الجديد قال إنه يقدر مهمته الوطنية مع منتخب بلاده في المعترك الآسيوي، ويعلم أنه قادر على الانسجام مع اللاعبين فور التحاقه مع الفريق، وأنه سيمنحه الوقت الكافي لكي ينسجم مع أهداف وتطلعات الفريق وجهازه الفني والإداري.