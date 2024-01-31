10 وجوه «قديمة وجديدة» تتأهب للظهور في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تتأهب 10 وجوه «قديمة وجديدة» ما بين 6 لاعبين و4 مدربين في ثمانية أندية في «دوري أدنوك للمحترفين»، للظهور للمرة الأولى مع استئناف «السباق المحلي» بنهاية مشوار المشاركة القارية لـ «الأبيض» في «كأس آسيا 2023» بعد وداعه من الدور ثمن النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام منافسه طاجيكستان 3-5 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وضمت قائمة الوجوه التي تتأهب للظهور الأول مع أنديتها، 4 مدربين من الأسماء المعروفة في ملاعب «دورينا»، ممثلين في الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة الحالي والمنتقل من البطائح، والإيطالي والتر زينجا مدرب الإمارات الجديد والمدرب السابق لأندية العين والنصر والجزيرة، والصربي جوران مدرب الوحدة الحالي والمدرب السابق للنصر وعجمان، والكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح، والذي سبق له قيادة «العميد».

في المقابل، شملت قائمة «الوجوه القديمة الجديدة» من اللاعبين المنضمين لأندية «دورينا» خلال «الميركاتو الشتوي» الذي انطلق في 22 يناير الماضي ويستمر حتى 23 فبراير الجاري، الثنائي رافائيل دودو والمدافع ميلوس كوفانوسوفيتش المنضمين لنادي عجمان بعد تجاربها السابقة مع خورفكان والجزيرة على التوالي.

بدورها أعلنت إدارة خورفكان التعاقد مع الثنائي الأوزبكي عزيز بيك أمونوف والبرازيلي رانييل سانتانا، فيما ضم شباب الأهلي لصفوفه البرازيلي برينو كاسكاردو ليموس «20 عاما» والمنتقل من نادي أمريكا مينيرو البرازيلي، وظفر نادي حتا بخدمات المهاجم الدولي سيزار مانزوكي لاعب منتخب أفريقيا الوسطي.

وخرج من حسابات أندية دوري أدنوك للمحترفين، أكثر من لاعب أجنبي خلال «الميركاتو الشتوي» بعد إنهاء الشارقة عقد المدافع اليوناني مانولاس، واستغناء بني ياس عن خدمات لاعبه البرتغالي فرانشيسكو جيرالديس، وانتهاء عقد إعارة الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الوحدة العائد للدوري السعودي في تجربة جديدة مع نادي التعاون.

وتعود عجلة المسابقات المحلية لأندية المحترفين للدوران بإقامة مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» المقررة مساء الثلاثاء 9 فبراير الجاري، حيث يلتقي اتحاد كلباء بضيفه العين، فيما يحل الوحدة ضيفاً على الوصل بملعب الأخير في دبي.

في المقابل، تُلعب مباريات «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين» يومي 12 و13 فبراير على التوالي، ويشهد اليوم الأول مواجهات الإمارات والبطائح، حتا وشباب الأهلي، عجمان وبني ياس، ويلعب في اليوم التالي اتحاد كلباء وخورفكان، الوحدة والشارقة، الوصل والنصر.

وجرى تأجيل مباراة العين والجزيرة ضمن الجولة 13 في الدوري، إلى 11 أبريل المقبل عطفاً على المشاركة القارية لـ «الزعيم» في «دوري أبطال آسيا 2023» حيث يلتقي مضيفه ناساف الأوزبكي في ذهاب ثمن النهائي في 14 فبراير، على أن يخوض مباراة الإياب على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في 21 من نفس الشهر.