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الرياضة

الشارقة تنظم المؤتمر الدولي للطب وعلوم رياضة المرأة

الشارقة تنظم المؤتمر الدولي للطب وعلوم رياضة المرأة
1 فبراير 2024 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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تستعد الشارقة لاستضافة المؤتمر العلمي الدولي بعنوان «تألّق رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف»، في السابع من فبراير، في قاعة الرازي بكلية الطب في جامعة الشارقة، تحت عنوان «المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة.. رؤية مستقبلية للتأسيس والتطوير والإنجاز»، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين، والباحثين في مختلف مجالات الطب وعلوم الرياضة، وبحضور جمهور من اللاعبات والمدربين والحكّام، والمهتمين برياضة المرأة من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وتنظِّم «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة» المؤتمر على هامش النسخة السابعة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024»، بهدف تسليط الضوء على أهمية الطب وعلوم الرياضة في تطوير اللاعبات، واستعراض التطورات والبحوث العلمية في هذا القطاع، وتوفير مساحة للتبادل العلمي والمعرفي في ضوء التطورات الجديدة في الرياضة، والمجالات المتصلة بها.
يتضمن المؤتمر عدة محاور تناقش أهم القضايا والتحديات والفرص المتعلقة بالطب وعلوم الرياضة للمرأة، ويقدِّم أحدث الأبحاث والممارسات والتجارب في هذا المجال، ومن هذه المحاور، «علوم الرياضة والأداء الرياضي»، الذي يناقش موضوع التخطيط والأداء الرياضي، ودور التكنولوجيا في خدمة قطاع الطب الرياضي، وكيفية استخدام البيانات والتحليلات لتحسين وتطوير الأداء لكل رياضية.
أما محور «الطب الرياضي... تقنيات اكتشاف مشاكل القلب عند اللاعبين»، فيناقش خصوصيات فيزيولوجيا الألعاب، والوقاية وعلاج الإصابات، والمتابعة والتحضير البدني والنفسي للرياضيات.

الإمارات
الشارقة
رياضة المرأة
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