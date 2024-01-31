3000 طير في «كأس محمد بن راشد» لسباقات الصقور

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات «كأس محمد بن راشد» لسباقات الصقور، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، والتي تشهد مشاركة قياسية لأكثر من 3000 طير، وما يزيد على 700 صقّار، بمجموع جوائز يتجاوز الـ 23 مليون درهم، مع إطلاق شوطين سيكونان مسك ختام الموسم، بمشاركة أفضل الطيور والصقارين للفوز بأغلى الجوائز، وهما شوطا الكأس لفئة الشيوخ والعامة بواقع مليون درهم لكل شوط.

وجاءت انطلاقة الحدث وسط أجواء غلفتها روح الفرح ومشاعر الفخر من المشاركين، حيث أجمع الصقارون على أن المسمى الذي تحمله البطولة ويتشرف باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله - ومكارمه السخية لرياضة سباقات الصقور والرياضات التراثية عموماً، تحفز الجهود وتزيد من قوة التنافس بينهم، مع سعي الجميع للتأهل إلى أشواط النخبة، ومنها إلى أشواط الكأس الختامية.

وجاءت الانطلاقة في اليوم الأول مع أشواط جير شاهين للعامة ملاك بمشاركة أكثر من 250 طيراً، حيث كسب عبد العزيز عبد الله الكندي شوط الرمز فرخ، بالطير «الأسمر» بزمن 16.649 ثانية، يليه ثانياً حمد أحمد الكندي بالطير «الشميمي» بـ 16.765 ثانية، وثالثاً فهد محمد المنصوري بالطير «إكس» بـ 16.073.

وفي شوط جير شاهين جرناس، تمكن حمد أحمد الكندي من الفوز بشوط الرمز بالطير «مقنم» بزمن 16.807، فيما حلّ مسلم سيف الخيلي بالمركز الثاني بالطير «السيل» بزمن 16.900 ثانية، وجاء سعيد مصبح الشدي في المركز الثالث بالطير «لصرد» بزمن 16.928 ثانية.

وقال راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع: «في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انطلقت أكبر بطولات فزاع للصيد بالصقور، وأعزها على قلوب الجميع، لا سيما وأنها تحمل مسمّى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور، ورسالتنا وهدفنا هو الحفاظ على تراثنا الوطني الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور واحدة من رموز تراثنا، لذلك تلقى الاهتمام من الجميع، إن النجاحات التي تحققها بطولات فزاع على أرض الواقع هي دليل نجاح المركز في هدفه بالحفاظ على التراث واستدامته، والسعي نحو غرسه وانتشاره بين عيالنا».