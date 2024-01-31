«دولية الإمارات للبولو» تنتظر مفاجآت النهائي

غنتوت (الاتحاد)

تشهد بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، اليوم، الدور نصف النهائي للنسخة 23، حيث يلتقي غنتوت متصدر الترتيب في الدور الأول مع لامار رابع الترتيب، فيما يلتقي أبوظبي ثاني الترتيب مع بن دري الثالث، ويتأهل الفائزان في المباراتين للنهائي، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، فيما تقام يودع الخاسران البطولة، ويلتقي أيه إم وبهنسالي على كأس الترضية، بعد تراجعهما للمركزين الخامس والسادس، وهي المباراة التي تسبق النهائي.

ويدير المباراتين الطاقم الدولي الأرجنتيني، المكون من بيتر رأيت، جاسون ديكسون وماتياس.

من ناحية أخرى، أنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الترتيبات لحفل الختام، سواء الخاصة بالفعاليات التي تسبق النهائي، أو التجهيز لاستقبال الجمهور، حيث خصصت إدارة النادي حافلات لنقل الجمهور من أماكن مختلفة في أبوظبي إلى النادي، والعودة بعد حفل الختام بالإضافة إلى الدخول المجاني ورصد جوائز وهدايا عينية، وسحب على التذاكر المجانية، ومفاجآت كثيرة للجمهور.