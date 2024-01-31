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الرياضة

«الفرسان» جاهز لاستقبال بطولتي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز

علي الطويسي
1 فبراير 2024 01:15

أبوظبي (وام)

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أعلنت اللجنة البيطرية في اتحاد الفروسية والسباق، استعداداها لاستقبال الخيول المشاركة في بطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم لقفز الحواجز من خلال خطة متكاملة، وتوفير أفضل معايير السلامة العالمية، والتعاقد مع شركة متخصصة في عملية شحن الخيول.
وتقام البطولتان في منتجع الفرسان الرياضي الدولي من 8 إلى 11 فبراير المقبل، وتبدأ خيول الدول المشاركة الوصول إلى أبوظبي يومي السبت والأحد، ليتم تحويلها إلى الإسطبلات المخصصة لها في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي. 
وقال الدكتور علي الطويسي، رئيس القسم البيطري في الاتحاد، عضو اللجنة البيطرية في الاتحاد الدولي، إنه سيتم تقسيم الخيول المشاركة إلى 3 مجموعات، ووضع كل مجموعة في إسطبلات خاصة بها، موضحاً أن هذه الخيول تتضمن المجموعة المتواجدة في الإمارات، والقادمة من دول الخليج وأوروبا وفق المعايير البيطرية العالمية المتبعة في الاتحاد الدولي. وأضاف: «هناك إجراءات خاصة بالعزل البيطري لهذه الخيول لمسافة لا تقل عن 50 متراً وفحصها للمحافظة على سلامتها، والتأكد من خلوها من الأمراض، كما تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق والتعاون مع مستشفيي دبي والشارقة للخيول لاستقبال الحالات الطارئة التي تقتضي تقديم خدمة بيطرية وفق أفضل المعايير العالمية، بجانب وجود طاقم بيطري معتمد من الاتحاد الدولي للتعامل مع الخيول منذ لحظة وصولها وحتى مغادرتها الدولة».
وأوضح الطويسي أن التنسيق جار مع اللجنة البيطرية في الاتحاد الدولي حول كافة الإجراءات الخاصة بالخيول المشاركة، بوجود لجنتين من المندوبين البيطريين والأطباء المعالجين، مشيراً إلى أن بعض الخيول وصلت إلى الدولة للمشاركة في البطولات المقررة لقفز الحواجز في نادي الشارقة للفروسية والسباق. وقال رئيس اللجنة البيطرية: إن إسطبلات منتجع الفرسان الرياضي الدولي مجهزة بمساحات واسعة تتجاوز المتطلبات الدولية، بجانب التجهيزات المتطورة والحديثة في العيادة البيطرية.

اتحاد الفروسية والسباق
كأس الأمم لقفز الحواجز
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
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