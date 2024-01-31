برعاية فاطمة بنت هزاع.. «الشراع الدولية لجمال الخيل العربية» تُتوج أبطالها

العين (وام)

برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، اختتمت فعاليات بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2024، التي أقيمت على مدار 3 أيام بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين.

وشهدت الأشواط النهائية على ألقاب البطولة تنافساً قوياً، وحققت خيول المالكة نايلة حايك ثنائية ذهبية، وبرزت أيضاً خيول مربط عجمان، التي نالت ذهبية وفضيتين فضلاً عن فوز الفرس «ع ج العلا» بكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في حين حصلت خيول إسطبلات الأريام على ذهبية وبرونزية.

أقيمت البطولة التي تحمل التصنيف «A» وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو»، بتنظيم من جمعية الإمارات للخيول العربية وبمشاركة 261 من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية والدولية. وجاءت هذه النسخة من البطولة ناجحة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية بالإضافة الى المشاركة الدولية الرفيعة التي وصلت إلى 31 خيلاً من المرابط الأوروبية ومن دول الشرق الأوسط.

افتتحت منافسات البطولات في اليوم الأخير المهرة «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بإحراز اللقب الذهبي في فئة المهرات عمر سنة، تاركة الوصافة واللقب الفضي للمهرة «شامخة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، فيما نالت البرونز «الأريام علا» لإسطبلات الأريام.

وافتتحت «ع ج فوزة» الثنائية لخيول نايلة حايك، عندما توجت باللقب الذهبي للمهرات، وحلت في المركز الثاني ونالت الفضة «دي آسرة» لمربط دبي، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «إس كيو جمارا» لمربط الصقران.

وتوشحت «ع العلا» مربط عجمان، باللقب الذهبي للأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «آيات المعود» لمربط عجمان، وحصلت على اللقب البرونزي «بداير البدر» لبدر عدنان.

وحصد «اسم السيد» العائد لاكسال مونز، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحل في المركز الثاني ونال الفضة «إتش أيه إكسلانت» لنايلة حايك، فيما حصل على البرونز «فام أبولو» لفريدريكو جوردان، وأكمل «إتش أيه إكسترا» ثنائية خيول نايلة حايك، عندما توج بلقب الأمهار، وجاء في المركز الثاني وحصل على اللقب الفضي «ع ج ساير» لمربط عجمان، فيما حصل على اللقب البرونزي «وداد دو كارتوربي» لشنتال ريجا.

وتوج «أي أس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، باللقب الذهبي للفحول، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة «آر بي برج العرب» لمربط أجمل والمالكة ليزل إلس، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «أكويبورن كيه إي» المالكة نتالي دو هايس.

وشهدت البطولة فعاليات تراثية وترفيهية مصاحبة، في القرية التراثية، وألعاباً للأطفال، وأماكن لمستلزمات الفروسية، وركوب خيل مجاناً للأطفال، ومطاعم متنوعة تلبي جميع الأذواق إضافة الى العديد من العروض الترفيهية التي أضفت البهجة على الجماهير التي حضرت الفعاليات.

وتخلل حفل الختام عروض مبهرة، حيث قدم فرسان شرطة أبوظبي عرض التشوليب، وهو عرض تراثي مميز نال إعجاب الحضور، وأقيمت أيضاً عروض فرقة العيالة، كما قدم سانتي سيرا كامب عروضاً مثيرة ظهرت من خلالها مهارات عالية من خيوله المدربة.

من جانبه توجه محمد الحربي، بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على الدعم الكبير الذي تقدمه لملاك ومربي الخيول العربية داخل وخارج الدولة عبر رعايتها الكريمة لهذه البطولة المميزة.

وقال إن هذه البطولة بفضل رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان استطاعت أن ترسخ مكانتها ضمن أفضل البطولات العالمية من حيث التنظيم المميز والمشاركة النوعية للخيول رفيعة المستوى من داخل وخارج الدولة.

وأشاد الحربي بالنسخة الثالثة للبطولة والتي تعتبر المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة العين بطولة دولية في عروض جمال الخيل العربية، بهدف نشر أنشطة الخيول العربية في مختلف مدن إمارة أبو ظبي، مشيراً إلى أن البطولة حققت كل أهدافها ونجحت في جميع النواحي الفنية والتنظيمية.

وأضاف أن البطولة استقطبت نخبة مميزة من الخيول، وشهدت نسبة فوز عالية من الملاك المشاركين، حيث بلغ عدد الملاك الفائزين 90 مالكاً بنسبة 69.2%، أما الخيول الفائزة فبلغ عددها 100 خيل بنسبة 48.3%.