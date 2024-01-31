3000 لاعب في «كأس العرب» و«الفجيرة الدولية» للتايكواندو

الفجيرة (وام)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، البطولة العربية للتايكواندو في نسختها الرابعة، وبطولة الفجيرة للتايكواندو 11.

وأعلنت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في نادي الفجيرة للفنون القتالية، تفاصيل البطولتين، حيث تقام بطولة كأس العرب المفتوحة ذات العيار (G1) يومي الخميس والجمعة بمشاركة 1306 لاعبين ولاعبات، تليها بطولة الفجيرة الدولية من 4 إلى 7 فبراير، وتشهد المشاركة الأكبر من نوعها بتواجد 2313 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في البطولتين أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة وسط منافسة قوية بينهم بهدف الصعود إلى منصة التتويج، وخصصت إدارة البطولة منطقة للتايكواندو الافتراضية وللمرة الأولى، حيث سيتمكن المشاركون من تجربة اللعبة الافتراضية للتايكواندو، التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي للتايكوندو.

ورحب الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة رئيس اتحاد التايكواندو بضيوف الدولة، وقال إن البطولة تقام انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة باستضافة الأحداث الرياضية العالمية، لدورها المهم في تعزيز النشاط الرياضي والسياحي في الإمارة.

وأضاف أن هذه النسخة ستشهد حدثاً تاريخياً يسجل للمرة الأولى، وهو منح الاتحاد الدولي للتايكواندو جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تقديراً لدور سموه في دعم اللاجئين على مستوى العالم.

وأكد نادر أبوشاويش مدير البطولة ونادي الفجيرة للفنون القتالية اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولتين وفق أفضل الترتيبات التي تتوافق مع المعايير الدولية، لتحقيق التفوق التنظيمي الذي تتميز به دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.

وأعلن أن البطولتين ستشهدان نظاماً تقنياً تحكيمياً للمرة الأولى، الذي سيستخدم في أولمبياد باريس، مما يمنح ميزة للاعبين لمعرفة هذا النظام وتعزيز الثقة لديهم، ويمكنهم من الاستعداد للأولمبياد.