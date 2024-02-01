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الرياضة

الريال ومودريتش.. «النهاية 30 يونيو»!

الريال ومودريتش.. «النهاية 30 يونيو»!
1 فبراير 2024 09:46

أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن ريال مدريد الإسباني لا ينوي تجديد عقد النجم الكرواتي «الأسطورة» لوكا مودريتش «38عاماً»، رغم إمكاناته الفنية العالية، في ظل عدم مشاركته بصورة دائمة في المباريات وجلوسه احتياطياً كثيراً، ما ينبيء عن الاحتمال الكبير بالاستغناء عنه الصيف المقبل، لأنه يُعتبرالاستثناء الوحيد، الذي تم تمديد عقده، حتى بلغ الثامنة والثلاثين من عمره.
وأشارت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، إلى أن الوضع مختلف بالنسبة للنجم الألماني توني كروس «34 عاماً»، حيث ينوي الريال تجديد عقده لعام آخر، لاقتناع إدارة «الميرينجي» والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني بأنه لا يزال قادراً على العطاء، إذ يُعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الفريق هذا الموسم، رغم الإصابة العضلية التي أبعدته مباراتين قبل أعياد الميلاد الأخيرة، وأصبح الآن في «فورمة» رائعة ولا غنى عنه في تشكيلة الفريق الأساسية.
وقالت الإذاعة الإسبانية إنه في ظل وجود نجوم خط الوسط الشباب الأوروجواياني فالفيردي والفرنسيين كامافينجا وتشواميني، ومعهم الإسباني داني سيبايوس، لم تعد هناك حاجة ملحة لاستمرار مودريتش عاماً آخر مع الفريق، لأن أنشيلوتي بدأ يعتمد أكثر على هؤلاء النجوم الشباب في وسط الملعب، وأثبتوا جدارتهم، كما أن المدير الفني لم يعد يعتمد كثيراً على مشاركة كامافينجا كظهير أيسر، في ظل اعتماده على اللاعبين الموجودين أساساً في هذا المركز، فيرلان ميندي وفران جارسيا.
وتلقى لوكا مودريتش في الميركاتو الشتوي الأخير عروضاً من السعودية والدوري الأميركي، ولكنه رفضها، لشعوره بأنه لا يزال قادراً على اللعب على أعلى مستوى احترافي في أوروبا، ووتتوقع الإذاعة أن يزداد الطلب على مودريتش في حالة تأكد رحيله عن الريال في 30 يونيو المقبل.

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