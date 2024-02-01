كأس آسيا.. «من سيربح المليون»؟

مراد المصري (أبوظبي)

تسعى المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا إلى إكمال مشوارها في البطولة القارية لتحقيق المجد، في وجود الحافز المالي أيضاً في ظل تخصيص مبالغ مالية مجزية، بحيث يحصل كل فريق يبلغ الدور نصف النهائي مليون دولار على الأقل.

وتم تخصيص 14 مليون دولار كجوائز مالية لنسخة عام 2023 من كأس آسيا المقامة في قطر حالياً، بحيث يحصل البطل على مبلغ 5 ملايين دولار، والوصيف على 3 ملايين دولار، فيما ينال الفريقان الآخران في نصف النهائي مليون دولار لكل منهما.

وتعتبر هذه المبالغ المالية المجزية حافزاً إضافياً، ما بين المنتخبات الساعية للفوز باللقب مرة أخرى، والأخرى الباحثة عن كتابة تاريخ جديد في النهائيات القارية.

ومن بين المنتخبات المتواجدة في هذا الدور، فإن خمسة منها سبق لها الفوز باللقب، بداية مع قطر حامل لقب النسخة الأخيرة 2019، أستراليا بطل النسخة قبل الماضية 2015، اليابان البطل القياسي أربع مرات «1992، 2000، 2004 و2011»، إيران البطل ثلاث مرات «1968، 1972 و1976»، وكوريا الجنوبية البطل مرتين عامي 1956 و1960.

فيما يسعى منتخب أوزباكستان للتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية في مسيرته، بعدما حقق هذا الأمر في نسخة عام 2011.

أما منتخبا الأردن وطاجيكستان اللذان يلتقيا معاً، فإن الفائز منهما سيحقق إنجازاً تاريخياً، بحكم أنه سيكون التأهل الأول لأي منهما إلى نصف نهائي البطولة، علماً بأن «النشامى» سبق أن بلغوا ربع النهائي في عام 2011، فيما يعتبر هذا الظهور الأول لطاجيكستان في هذا الدور.