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«مبادلة أبوظبي للتنس».. التذاكر «محدودة»!

«مبادلة أبوظبي للتنس».. التذاكر «محدودة»!
1 فبراير 2024 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
لم يتبق سوى ساعات على انطلاق بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، ويترقب عشاق التنس بطولة رابطة المحترفات من فئة 500 نقطة بالكثير من الشغف، حتى أن تذاكر الفئة الأولى، والمقاعد جانب الملعب نفذت بالفعل.
وتنطلق النسخة الثانية من المسابقة المخصصة للسيدات «السبت» في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وتضم مجموعة متميزة من اللاعبات، بما في ذلك المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم يلينا ريباكينا وأُنس جابر وماريا ساكاري، إلى جانب بطلتي الجراند سلام نعومي أوساكا وإيما رادوكانو، اللتان تم دعوتهما للمشاركة في المنافسات ببطاقتي وايلد كارد.
في حين أن تذاكر الفئة الأولى وجانب الملعب لليوم الأخير من البطولة الموافق يوم الأحد 11 فبراير، قد نفذت بالكامل، إلا أن مقاعد الفئة الثانية لا يزال القليل منها شاغر، للذين يرغبون في الحضور ومشاهدة تتويج أبطال الفردي والزوجي.
مع تنافس أقوى لاعبات التنس على اللقب، تظل الأحداث على أرض الملعب هي مركز الصدارة طوال البطولة، لا سيما مع العديد من الحبكات الفرعية المثيرة للاهتمام مثل مشاركة جابر المفضلة لدى الجماهير مع أوساكا الحائزة على أربع بطولات جراند سلام، في مسابقة الزوجي، للمرة الأولى.
وبعيدًا عن التنس، هناك الكثير الذي يمكن للحضور الاستمتاع به على مدار الأيام التسعة، مع مجموعة كبيرة من خيارات الترفيه والأيام ذات الطابع الخاص المحددة ضمن جدول فعاليات البطولة.
حيث يوفر يوم الطفل، والذي يقام يوم الأحد 4 المقبل، فرصة للصغار للمشاركة في التدريبات على يد مدربون محترفون، والتي يشرف عليها Tennis 360 ، مع جوائز فورية يمكن الفوز بها وفرصة لمقابلة بعض اللاعبات المشاركات في البطولة.
أما يوم الثلاثاء 6 فبراير، فهو يوم السيدات في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، كما سيتم اختيار المتفرج صاحب الزي الأفضل، وسيحصل على فرصة مثيرة لرمي العملة في الملعب، بالإضافة إلى ترقيات الضيافة الفورية وجوائز الهدايا الخاصة.
وبالنسبة ليوم الجمعة الموافق 9 فبراير، فهو يوم المعلم، مع خصم بنسبة 50 ٪ على التذاكر في شباك الحجز بشرط إصدار بطاقة المعلم الحالية، بالإضافة إلى الخصومات المتاحة على المنتجات الرسمية لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، وسيكون هناك أيضاً ترقيات فورية للضيافة لعدد قليل جداً من سعداء الحظ.
وتشمل الأنشطة الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها خارج الملعب خلال البطولة، منطقة خاصة للأطعمة والمشروبات تستضيفها ميامي فايبز وعروضاً للموسيقى الحية يقدمها عدد من الموهوبين مثل ميليسا جيفري، ودانيال باتشيلور، وميلانو أون ساكس، ودي جي أكمارال، وإنترناشيونال بلاي بويز، وجورجيوس جورج، وآرك أنجيلز.

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