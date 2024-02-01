الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مورينيو يُغازل «الشياطين»!

مورينيو يُغازل «الشياطين»!
1 فبراير 2024 11:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
كشفت صحيفة «ديل ميل» النقاب عن أن البرتغالي جوزيه مورينيو «61 عاماً» المدير الفني السابق لروما الإيطالي والعاطل حالياً بعد إقالته من تدريب «الذئاب» لسوء النتائج، مازال يأمل في العودة إلى تدريب فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أُقيل منه في 2016، بعد موسمين فقط من وصوله.
وأصبح مورينيو حراً منذ إقالته من تدريب روما في 16 يناير الماضي.
وقالت الصحيفة إن «الرجل الخاص» أو«سبيشال وان» كما يحلو لمورينيو أن يطلق هذا اللقب على نفسه، يشعر بالحنين الشديد للعودة مجدداً إلى «الشياطين الحمر» على حد تأكيد عدد من المقربين منه الذين قالوا إنه يرغب في أن يستكمل الإنجازات التي حققها مع هذا الفريق، إذ إنه قاده في موسمه الأول إلى الفوز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وكأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يضيف في موسمه الثاني بطولة كأس إنجلترا، إلى جانب الحصول على المركز الثاني في «البريميرليج»، بفارق 19نقطة عن مانشستر سيتي الفائزباللقب.
وأضافت الصحيفة إن مورينيو يرغب في العمل مع الملاك الجدد لليونايتد بقيادة جيم راتكليف رئيس مجلس الإدارة، ولهذا فإن طموحه الحالي هو العودة لتدريب الفريق، في ظل وجود هذه القيادة الجديدة، ولكي يمحو من الأذهان الطريقة السيئة التي أُقيل بها خلال فترة ولايته الأولى.
يذكرأنه رغم أن مورينيو الذي حل محل الهولندي لويس فان جال المدير الفني السابق لليونايتد، كان عقده ينتهي مع «الشياطين الحمر» في صيف 2021، إلا إنه تمت إقالته في ديسمبر 2018، بعد موسمين فقط من توليه المهمة، لأسباب تتعلق بالنتائج والأهداف التي لم يستطع تحقيقها من وجهة نظر الإدارة السابقة، إلى جانب عدم الرضا عن أسلوب تعامله مع بعض نجوم الفريق.

أخبار ذات صلة
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
«القيود» تمنع «اليونايتد» من التعاقد مع مهاجم
مانشستر يونايتد
جوزيه مورينيو
روما
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©