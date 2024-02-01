مورينيو يُغازل «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «ديل ميل» النقاب عن أن البرتغالي جوزيه مورينيو «61 عاماً» المدير الفني السابق لروما الإيطالي والعاطل حالياً بعد إقالته من تدريب «الذئاب» لسوء النتائج، مازال يأمل في العودة إلى تدريب فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أُقيل منه في 2016، بعد موسمين فقط من وصوله.

وأصبح مورينيو حراً منذ إقالته من تدريب روما في 16 يناير الماضي.

وقالت الصحيفة إن «الرجل الخاص» أو«سبيشال وان» كما يحلو لمورينيو أن يطلق هذا اللقب على نفسه، يشعر بالحنين الشديد للعودة مجدداً إلى «الشياطين الحمر» على حد تأكيد عدد من المقربين منه الذين قالوا إنه يرغب في أن يستكمل الإنجازات التي حققها مع هذا الفريق، إذ إنه قاده في موسمه الأول إلى الفوز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وكأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يضيف في موسمه الثاني بطولة كأس إنجلترا، إلى جانب الحصول على المركز الثاني في «البريميرليج»، بفارق 19نقطة عن مانشستر سيتي الفائزباللقب.

وأضافت الصحيفة إن مورينيو يرغب في العمل مع الملاك الجدد لليونايتد بقيادة جيم راتكليف رئيس مجلس الإدارة، ولهذا فإن طموحه الحالي هو العودة لتدريب الفريق، في ظل وجود هذه القيادة الجديدة، ولكي يمحو من الأذهان الطريقة السيئة التي أُقيل بها خلال فترة ولايته الأولى.

يذكرأنه رغم أن مورينيو الذي حل محل الهولندي لويس فان جال المدير الفني السابق لليونايتد، كان عقده ينتهي مع «الشياطين الحمر» في صيف 2021، إلا إنه تمت إقالته في ديسمبر 2018، بعد موسمين فقط من توليه المهمة، لأسباب تتعلق بالنتائج والأهداف التي لم يستطع تحقيقها من وجهة نظر الإدارة السابقة، إلى جانب عدم الرضا عن أسلوب تعامله مع بعض نجوم الفريق.