الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دراما كأس آسيا» تصدم الجماهير!

«دراما كأس آسيا» تصدم الجماهير!
1 فبراير 2024 11:30

سلطان آل علي (دبي)
تحمل ذاكرة كرة القدم الآسيوية مباريات لا تنسى، خصوصاً تلك التي حسمت نتائجها في الأمتار الأخيرة والأوقات الحاسمة، ولعل بطولة كأس آسيا 2023 في قطر أحد أكثر النسخ التي تشهد تقلبات حتى الدقيقة الأخيرة و«دراما» لا يمكن تخيلها للجماهير، التي تعيش الفرح والحزن بين الثانية والأخرى.
وبالحديث عن الدقائق الأخيرة الحاسمة، فقد شهدت النسخة الحالية تسجيل 18 هدفاً في الوقت بدل الضائع بعد الدقيقة 90 خلال 44 مباراة في المسابقة، وتشكّل هذه الأهداف نسبة 16% من إجمالي الأهداف الـ112 المسجلة.
وقد كانت 5 أهداف منها سبباً مباشراً في تحقيق الفوز، أبرزها هدف نزار الرشدان الثالث للأردن على العراق في الدقيقة 97 بدور الـ16، إضافة إلى أهداف السعودية على عمان، والبحرين على ماليزيا، وطاجيكستان على لبنان والعراق على فيتنام في دور المجموعات، بينما أدت 7 أهداف من 18 في الدقائق الأخيرة إلى التعادل، وأهمها هو هدف كوريا الجنوبية على السعودية في الدقيقة 99، والذي أدى في نهاية المطاف إلى عبور الشمشون الكوري إلى دور الثمانية بركلات الترجيح بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج.
ويعد منتخبا الإمارات وكوريا الجنوبية الأكثر تسجيلاً في الوقت الأخير بـ3 أهداف لكل منتخب، حيث سجل يحيى الغساني الهدف الثالث للإمارات أمام هونج كونج في الدقيقة 95، وسجل الهدف على إيران الذي أهّل المنتخب في المركز الثاني بالدقيقة 93، إضافةً إلى هدف التعادل الذي سجله خليفة الحمادي على طاجيكستان في دور الـ16، والذي منع منتخب الإمارات من الخسارة في الوقت الأصلي.
أما كوريا الجنوبية، فقد سجل هدف التعادل أمام الأردن في الدقيقة 91، كما سجل هدف التقدم في الدقيقة 94 على ماليزيا ثم استقبل التعادل، بالإضافة إلى هدف التعادل مع السعودية في دور الـ16 بالدقيقة 99.
ومن بين الأهداف الـ18 الأخيرة في المباريات، يبقى هدف ماليزيا الثالث على كوريا الجنوبية في الدقيقة 105 الأكثر تأخراً في البطولة، ويأتي بعده هدف أيمن حسين للعراق على فيتنام في ختام دور المجموعات بالدقيقة 102.

أخبار ذات صلة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
عاجل.. مبروك يا «نشامى».. منتخب الأردن يصنع التاريخ في كأس آسيا
كأس آسيا
العراق
الأردن
الإمارات
طاجيكستان
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©