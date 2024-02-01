«دراما كأس آسيا» تصدم الجماهير!

سلطان آل علي (دبي)

تحمل ذاكرة كرة القدم الآسيوية مباريات لا تنسى، خصوصاً تلك التي حسمت نتائجها في الأمتار الأخيرة والأوقات الحاسمة، ولعل بطولة كأس آسيا 2023 في قطر أحد أكثر النسخ التي تشهد تقلبات حتى الدقيقة الأخيرة و«دراما» لا يمكن تخيلها للجماهير، التي تعيش الفرح والحزن بين الثانية والأخرى.

وبالحديث عن الدقائق الأخيرة الحاسمة، فقد شهدت النسخة الحالية تسجيل 18 هدفاً في الوقت بدل الضائع بعد الدقيقة 90 خلال 44 مباراة في المسابقة، وتشكّل هذه الأهداف نسبة 16% من إجمالي الأهداف الـ112 المسجلة.

وقد كانت 5 أهداف منها سبباً مباشراً في تحقيق الفوز، أبرزها هدف نزار الرشدان الثالث للأردن على العراق في الدقيقة 97 بدور الـ16، إضافة إلى أهداف السعودية على عمان، والبحرين على ماليزيا، وطاجيكستان على لبنان والعراق على فيتنام في دور المجموعات، بينما أدت 7 أهداف من 18 في الدقائق الأخيرة إلى التعادل، وأهمها هو هدف كوريا الجنوبية على السعودية في الدقيقة 99، والذي أدى في نهاية المطاف إلى عبور الشمشون الكوري إلى دور الثمانية بركلات الترجيح بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج.

ويعد منتخبا الإمارات وكوريا الجنوبية الأكثر تسجيلاً في الوقت الأخير بـ3 أهداف لكل منتخب، حيث سجل يحيى الغساني الهدف الثالث للإمارات أمام هونج كونج في الدقيقة 95، وسجل الهدف على إيران الذي أهّل المنتخب في المركز الثاني بالدقيقة 93، إضافةً إلى هدف التعادل الذي سجله خليفة الحمادي على طاجيكستان في دور الـ16، والذي منع منتخب الإمارات من الخسارة في الوقت الأصلي.

أما كوريا الجنوبية، فقد سجل هدف التعادل أمام الأردن في الدقيقة 91، كما سجل هدف التقدم في الدقيقة 94 على ماليزيا ثم استقبل التعادل، بالإضافة إلى هدف التعادل مع السعودية في دور الـ16 بالدقيقة 99.

ومن بين الأهداف الـ18 الأخيرة في المباريات، يبقى هدف ماليزيا الثالث على كوريا الجنوبية في الدقيقة 105 الأكثر تأخراً في البطولة، ويأتي بعده هدف أيمن حسين للعراق على فيتنام في ختام دور المجموعات بالدقيقة 102.