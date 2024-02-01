«3 أبطال» يؤكدون مشاركتهم في «دبي الحرة للتنس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة ثلاثة من الأبطال السابقين في نسخة هذا العام آواخر الشهر الجاري، يتقدمهم حامل اللقب دانييل ميدفيديف - الذي وصل أخيراً إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة - وأندريه روبليف، الفائز بلقب البطولة عام 2022، والنجم الاسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام.

ويتطلع ميدفيديف إلى تحقيق المزيد من النجاح في البطولة المرتقبة، خصوصاً بعد خسارته للقب بطولة أستراليا المفتوحة لمصلحة الإيطالي جانيك سينر الشهر الماضي.

ويطمح النجم الروسي البالغ من العمر 27 عاماً إلى البناء على نجاحات الموسم الماضي، حيث فاز بخمسة ألقاب، وتأهل إلى نهائيين من بطولات جراند سلام، وأنهى العام 2023 مصنفاً ثالثاً على مستوى العالم.

بدوره نجح روبليف في تحقيق 50 فوزاً، خلال الموسم 2023، وذلك للعام الثالث على التوالي، كما نجح أخيراً في تحقيق لقب بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس من فئة 1000 نقطة، ورفع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً كأس «Bastad» للتنس بفوزه على كاسبر رود، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة ألقابه التي حققها خلال الأعوام القليلة الماضية.

ويعود النجم آندي موراي الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون للتنس إلى بطولات سوق دبي الحرة للتنس، بعد عامين من مشاركته الأخيرة، وسبعة أعوام من تتويجه كأول بريطاني يفوز ببطولة التنس السنوية للإمارة. وأكد موراي مشاركته لينضم إلى ثلاثة من أفضل عشرة لاعبين ضمن رابطة محترفي التنس المشاركين في الدورة 32 من منافسات البطولة التي تستمر من 26 فبراير وحتى 2 مارس.

ويستعد النجم الاسكتلندي، بظهوره الثامن على استاد سوق دبي الحرة للتنس، إلى جانب النجم هوبرت هوركاتش المصنف ثامن عالمياً، والذي بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون لعام 2021.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بمشاركة ثلاثة أبطال سابقين في بطولة الرجال هذا العام، هم آندي وأندري ودانييل، ما يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها هذه المسابقة».

وتتضمن قائمة المشاركين في بطولة الرجال مجموعة من أبرز الأسماء في عالم التنس، بمن فيهم كارين خاشانوف، المصنف ثامن عشر عالمياً، والذي وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في العام الماضي، وأدريان مانارينو، حامل لقب الفردي خمس مرات في بطولات رابطة محترفي التنس، وميلوش راونيتش، المصنف سابع عشر عالمياً، والذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس ونصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «يسعدنا استقبال النجوم موراي وروبليف وميدفيديف في نسخة هذا العام، وهم من اللاعبين الذين يتمتعون بشعبية جارفة بين جماهير التنس. وفي الوقت نفسه، تشهد بطولة السيدات مشاركة 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم في منافسات الدورة الـ24 من البطولة التي تم تثبيتها ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس.

وتجمع البطولة 9 من بين أفضل 10 لاعبات تنس في العالم، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك، والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا، التي فازت مؤخراً ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، والمصنفة الثالثة عالمياً كوكو جوف.