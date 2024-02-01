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الرياضة

52 ميدالية لـ «قوى الإمارات» في «بارالمبية غرب آسيا»

52 ميدالية لـ «قوى الإمارات» في «بارالمبية غرب آسيا»
1 فبراير 2024 12:30

رضا سليم (الشارقة) 
رفعت الإمارات رصيدها في منافسات ألعاب القوى، إلى 52 ميدالية ملونة، منها 19 ذهبية، و14 فضية، و19 برونزية، ضمن منافسات ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بمشاركة 11 دولة. 
وجاء العراق وصيفاً برصيد 38 ميدالية ملونة (17 ذهبية، و14 فضية، و7 برونزيات)، وحصد المنتخب السعودي 31 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية، ونال البحرين 18 ميدالية ملونة (7 ميداليات ذهبية، وفضيتان، و9 برونزيات)، وحصد المنتخب العماني 21 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، و10 فضيات، و6 برونزيات، وفاز الأردن بـ 8 ميداليات، وسوريا بـ 8 ميداليات، وحقق المنتخب القطري 7 ميداليات، ولبنان ميدالية فضية واحدة. 
وتأهل منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي في منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، بعد فوزه على السعودية 52-48 ويواجه البحرين في المربع، فيما يلتقي العراق مع السعودية، بعد فوز أسود الرافدين على عُمان 4-26.
وفي منافسات كرة الهدف، المقامة في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، فاز المنتخب القطري على عُمان بنتيجة 9-5، وفاز العراق على منتخبنا بنتيجة 10-0، وحقق المنتخب السعودي فوزاً صعباً على الأردن بنتيجة 12-10، ليصعد إلى الدور النصف النهائي، قطر في مواجهة الأردن، والعراق أمام السعودية.
من جانبه، وجه سليمان الروسان، رئيس الوفد الأردني، الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة ونادي الثقة للمعاقين، على الاستقبال والتنظيم الجيد، مؤكداً أن هذا ليس بجديد على دولة الإمارات والشارقة التي تتمتع بثقة مختلف دول العالم، لقدرتها الفائقة على استضافة أكبر البطولات، ولها خبرات كبيرة في مثل هذه الأحداث التي يكتب لها النجاح قبل أن تبدأ، خاصة أن جميع الوفود يشاركون في الدورة دون أي عوائق، وهو ما أسفر عن فوز جميع المنتخبات المشاركة بميداليات حتى الآن.
وأضاف أن لاعبي المنتخب الأردني حققوا الكثير من الميداليات الملونة، سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية، في المنافسات حتى الآن، ومن المتوقع أن ترتفع عدد الميداليات الملونة في بقية أيام منافسات الدورة.
وقالت البطلة الإماراتية مريم الزيودي، صاحبة ذهبية رمي الجلة سيدات: «المنافسة كانت في غاية القوة والصعوبة، لكن العمل والتخطيط الجيد كان وراء الفوز بالذهبية، والتي تمثل دافعاً قوياً في المرحلة المقبلة من أجل المزيد من الإنجازات، ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية كافة».
وأضافت أن جميع اللاعبين واللاعبات استفادوا من هذه البطولة، واكتسبوا خبرات كبيرة، من خلال الاحتكاك مع مدارس مختلفة، وهو ما يمثل تراكم خبرات في البطولة المقبلة.

 

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