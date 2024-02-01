لقب «فضية البولو» بين الإمارات والحبتور

رضا سليم (دبي)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى المباراة النهائية لكأس دبي الفضية للبولو، والمقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور البولو والفروسية، بعد الفوز على فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة 11-9، ويلتقي الإمارات مع الحبتور في نهائي البطولة السبت، ويسبق النهائي مواجهة تجمع بنجاش، وذئاب دبي على كأس الترضية.

شهدت المواجهة بين الإمارات والذئاب إثارة كبيرة، بعدما كان الذئاب متقدماً على مدار 4 أشوط بنتيجة 2-1 و5-4 و8-6 و9-8، بفضل تألق حبتور الحبتور وبانيلو، وفي الشوط الخامس والأخير، تحولت المواجهة لمصلحة الإمارات بفضل تألق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومونتيفيرد وبوتوبسكي المتخصص في تسديد الضربات الجزائية، بعدما توقف الذئاب عن إحراز الأهداف، ورد الإمارات بالتعادل 9-9، وحسم المواجهة لمصلحته 11-9.