الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لقب «فضية البولو» بين الإمارات والحبتور

لقب «فضية البولو» بين الإمارات والحبتور
1 فبراير 2024 13:00

رضا سليم (دبي)
قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى المباراة النهائية لكأس دبي الفضية للبولو، والمقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور البولو والفروسية، بعد الفوز على فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة 11-9، ويلتقي الإمارات مع الحبتور في نهائي البطولة السبت، ويسبق النهائي مواجهة تجمع بنجاش، وذئاب دبي على كأس الترضية.
شهدت المواجهة بين الإمارات والذئاب إثارة كبيرة، بعدما كان الذئاب متقدماً على مدار 4 أشوط بنتيجة 2-1 و5-4 و8-6 و9-8، بفضل تألق حبتور الحبتور وبانيلو، وفي الشوط الخامس والأخير، تحولت المواجهة لمصلحة الإمارات بفضل تألق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومونتيفيرد وبوتوبسكي المتخصص في تسديد الضربات الجزائية، بعدما توقف الذئاب عن إحراز الأهداف، ورد الإمارات بالتعادل 9-9، وحسم المواجهة لمصلحته 11-9. 

أخبار ذات صلة
احتفالات «عام التنين» تنطلق في دبي
منتخب «الشاطئية» يعلن قائمة المونديال الأسبوع المقبل
البولو
منتجع الحبتور للبولو والفروسية
دبي
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©