كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مضمار أبوظبي 17 فبراير



أبوظبي (الاتحاد)

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يستضيف نادي أبوظبي للفروسية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، للفئة الأولى لمسافة 2200 متر بنسخته الـ 31 يوم السبت 17 فبراير، ضمن برنامج الموسم.

ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بزيادة جوائز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، لترتفع إلى إجمالي قدره 4.5 مليون درهم، بزيادة بلغت مليوني درهم.

ويتوقع مشاركة أكثر من 100 خيل في 7 أشواط ضمن فئات ومسافات متنوعة خلال الحدث الذي يعد واحداً من أكبر المشاركات بسباقات الخيول العربية الأصيلة في مضمار أبوظبي، كما يتصدر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول الأصيلة سباقات الأمسية، إذ ينطلق الشوط الأول وفق برنامج البطولة في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أطلق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لأول مرة في عام 1994، وذلك حرصاً منه على إبراز أهمية الخيول العربية الأصيلة والاحتفاء بها على الصعيدين المحلي والعالمي.

من جانبه، أشاد المهندس علي الشيبه، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة الدائم، بالخيول العربية الأصيلة، وهو الأمر في تطوير سباقاتها وإعلاء شأنها وتطورها إلى مستويات عالمية.

وصرح قائلًا: ''بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعكس روح رياضة الفروسية الفريدة، والتي تعد منصة تسهم في تعزيز مكانة الخيول العربية الأصيلة، ومعانيها الرفيعة المتصلة بقيم مجتمعنا، وكذلك بالتزامنا الراسخ في تعزيز التراث الغني لسباقاتها، إذ يدفع الملاك بأفضل الخيول، وبقيادة نخبة الفرسان في سباق يبحث خلاله الجميع عن الفوز بلقبه السامي.''

أضاف: «فخورون بتنظيم واستضافة هذه البطولة الغالية على قلوب الجميع، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين، ومتابعة شيقة للحضور وجماهير السباقات».

أًسسَ نادي أبوظبي للفروسية عام 1976، انطلاقاً من الحلم المُلهمِ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسرعان ما برز نادي أبوظبي للفروسية كقوة ديناميكية في عالم رياضة الفروسية العربية، والذي ظهر في البداية كملاذ للمخلوقات المهيبة والخيول الأصيلة، لكنه تطور ليصبح مكاناً رئيساً للأحداث الحصرية والهامة، حيث افتتح مضمار السباق النابض بالحياة أمام الجمهور في عام 1980، كما شهد إجراء تجديدات تحويلية مهمة في عام 1994، بما في ذلك مضمار عشبي متطور وأضواء كاشفة للسباق الليلي، مما عزز مكانة نادي أبوظبي للفروسية كرمز للرياضة المرتبطة بإرث الشيخ زايد وتفكيره المستقبلي.