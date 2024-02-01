دوري اليد يعود بعد توقف 70 يوماً



رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد للدوران من جديد، بعد توقف دام 70 يوماً بسبب إعداد ومشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية الأخيرة بالبحرين، والتي أنهاها في المركز السابع، وتبدأ المواجهات بلقاء النصر ودبا الحصن بصالة راشد بن حمدان مساء الغد في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي للمسابقة، على أن تستكمل الجولة السبت بلقاءات، الوصل مع شباب الأهلي في ديربي دبي بصالة النهدة، ومليحة مع الجزيرة بصالة نادي مليحة، فيما تأجلت مباراة العين مع الشارقة بصالة البنفسج بالجولة نفسها إلى يوم 20 فبراير الجاري باتفاق الناديين.

ويتصدر العين قمة الترتيب برصيد 9 نقاط من الفوز في أول 3 جولات، يليه مليحة برصيد 7 نقاط، من فوزين وخسارة، وشباب الأهلي 6 نقاط، من فوزين، وله مباراة مؤجلة، مع الشارقة من الجولة الثانية، ثم الجزيرة الرابع برصيد 6 نقاط، من فوزين، وله مباراة مؤجلة أمام الشارقة من الجولة الأولى، ثم الوصل والنصر، ولكل منهما 3 نقاط من 3 هزائم في أول 3 جولات، ولم يحصد أي فريق التعادل أو الفوز في أية مباراة، ثم دبا الحصن برصيد نقطتين من خسارتين، والشارقة الأخير برصيد صفر، حيث لم يلعب أية مباراة حتى الآن بسبب مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية بالكويت.

ومن المنتظر أن يشهد جدول المسابقة تعديلات أخرى بسبب إقامة البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس، والتي يستضيفها العربي القطري، خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس المقبل، والتي من المنتظر أن يشارك فيها الشارقة، حيث خاطب اتحاد اللعبة إدارة النادي، وينتظر الرد، سواء لترشيحه أو الفريق البديل.