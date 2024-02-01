«وارن بوينت» يستهدف «منصة» ميلينيوم ستيكس في ميدان

عصام السيد (دبي)

يشهد مضمار «ميدان» العالمي في الخامسة والنصف مساء الغد انطلاقة النسخة التاسعة من كرنفال سباقات دبي لهذا الموسم، وتتألف من 9 أشواط متضمنة سباق ميلينيوم ستيكس (الفئة الثالثة)، وأيضا سباقات دبي سبرينت (قوائم)، وجميرا كلاسيك للمهرات، وجميرا جينيز (شروط)، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية أكثر من 3 ملايين درهم برعاية الطاير للسيارات.

ويسعى فريق جودلفين لمواصلة سيطرته في الشوط الرئيس على لقب ميلينيوم ستيكس لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 700 ألف درهم، ويشهد السباق الذي يقام في الشوط السادس مشاركة 8 خيول وصراع الأقوياء، أبرزها ثنائي جودلفين «وارن بوينت» بطل كأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (قوائم)، و«نيو لندن» الفائز في إنجلترا بسباق مصنف، وتنافسهم خيول قوية أبرزها «سوليد ستون»، و«سين»، بالإضافة إلى «أرزيندجان»، إلى جانب «ماونت تمبورا» والخطير «ترفاونانس».

ويجتذب سباق دبي سبرينت في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر (قوائم)، نخبة من الخيول أبرزها «ميستشيف ماجيك» نجم جودلفين بطل بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت للفئة الأولى، ويواجه في هذا السباق نخبة قوية يتقدمها «الشبيلي»، و«توبر بيل»، بجانب «وول بانك» الفائز الشهر الماضي بجانب وصيفه «ينافس».

ويستقطب سباق جميرا كلاسيك للمهرات في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر (شروط) نخبة من قوية المهرات أبرزها «بيوتفل لاف»، وغير المهزومة «سندريلاس دريم»، وتضم قائمة المنافسين «فروست ات دون»، و«جيولوجيست»، و«ناديليا».

ويجتذب سباق جميرا جينيز للأمهار في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر (شروط)، ثنائي جودلفين «ليجند أوف تايم» الفائز بالسباق التحضيري، و«ميوزيكال آكت»، الفائز في آخر مشاركتين، وربما تأتي الخطورة من وصيف التحضيري «شمروخ جلايتر» و«أذان».

وينطلق الحفل بسباق تكافؤ للخيل العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «الديناري»، كما يبرز بقوة «ناجح» بجانب «ايه اف كالنور»، و«نهلة الوثبة» إلى جانب «صوت السلام».

وتتنافس 15 خيلاً في الشوط الثاني لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1900 متر، ويسعى «شبابي» لمواصلة الانتصارات، بعد فوزه في جبل علي قبل نحو شهر، بجانب «كيبو ميساكي» الذي حل ثالثاً في أول مشاركة له قبل نحو اسبوعين، بجانب «قنس آند جلوري» الرابع خلال آخر مشاركة له بميدان.

وخصص الشوط الرابع للخيول أعمار 3 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ويتصدر الترشيحات «ميادين»، وينافسه «وان فيجن»، وهناك «بلاك مارك»، ولا يمكن تجاهل «تشيف أوف نافي».

وتشتد المنافسة على لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ويتصدر المرشحين الجواد «حاسم» الفائز بداية الموسم بذات المسافة والمضمار، و«فيلسهود»، وهو فائز أيضاً في آخر مشاركة، بجانب «ايونيان»، وينافس أيضاً «اوندا روجنتي»، و«تروبل فينشر».

وتختتم الأمسية بشوط تكافؤ لمسافة 1800 متر (تكافؤ)، ويتوقع أن يبرز خلاله ثلاثي جودلفين «فيرست سايت»، و«بيج ميتينج»، إلى جانب «ريترن تو دبي» بإشراف سعيد بن سرور، وهناك خيول قوية، مثل «فرانز كافكا»، و«ميد إن دبي».