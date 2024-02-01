47 يوماً تكفي لعودة المصابين وترتيب الأوراق في «التوقف الآسيوي»



معتصم عبدالله (دبي)

تعتبر فترة التوقف الآسيوي الأطول لمشوار منافسات الموسم الحالي 2023- 2024، والتي امتدت لـ 47 يوماً بدأت من «الجولة 12» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» في 24 ديسمبر الماضي، وتستمر حتي 9 فبراير، بداعي المشاركة القارية للمنتخبات في نهائيات كأس آسيا وأفريقيا، وكانت فترة الـ 47 يوماً فرصة سانحة أمام الأندية لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، بجانب استكمال البرامج العلاجية لأبرز اللاعبين.

وتستعد عجلة المسابقات المحلية في ملاعبنا لاستئناف المشوار الثلاثاء 9 فبراير الجاري بمباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، على أن تُلعب «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين» يومي 12 و13 فبراير على التوالي.

وشهدت قوائم الأندية في «دوري المحترفين»، عودة مجموعة من اللاعبين إلى المشاركة في التدريبات والمباريات الودية من بينهم حسين مهدي لاعب النصر، والثنائي جاستون سواريز وحسين المحرمي في بني ياس، وعبدالله العطاس لاعب نادي الجزيرة.

وغاب حسين مهدي لاعب وسط «العميد» عن المشاركة مع فريقه منذ مارس 2023، بعد إعلان إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام العين في الجولة 20 للدوري الموسم الماضي.

وعاد حسين مهدي صاحب الـ 23 عاماً للمشاركة التدريجية مع «الأزرق» في التوقف الحالي بعد ما شارك بديلاً في المواجهة الودية يونايتد سبورت 5-0، والفيحاء السعودي 1-1، قبل أن يلعب أساسياً أمام خورفكان 2-2.

وشهدت تدريبات بني ياس خلال التوقف الحالي عودة الأرجنتيني جاستون سواريز بعد الإصابة اتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي 1-2 في «الجولة 11» لدوري أدنوك للمحترفين، في الوقت الذي كشف فيه النادي عن استمرار البرنامج التأهيلي للمدافع حسن المحرمي الغائب منذ نهاية الموسم الدوري في الموسم الماضي 2023- 2024.

بدوره، كشف نادي الجزيرة عن بداية مدافعه الشاب عبدالله العطاس «23 عاماً» لبرنامج التأهيل تمهيداً لعودته للمشاركة مع الفريق الأول لـ «فخر أبوظبي»، في الوقت الذي مهدت فيه المشاركة في «كأس أفريقيا» الطريق أمام مهاجم الفريق أبوبكر كامارا للعودة إلى المباريات التنافسية مع منتخب بلاده موريتانيا، بعدما أكتفى بخوض 20 دقيقة مع الجزيرة في مباراة الوحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.