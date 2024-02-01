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الرياضة

الروابدة من «الضلع السادس» إلى الحلم الأردني في كأس آسيا

الروابدة من «الضلع السادس» إلى الحلم الأردني في كأس آسيا
1 فبراير 2024 14:21

الدوحة (أ ف ب)
عاد لاعب الوسط الأردني نور الروابدة إلى التدريبات الجماعية، بحسب ما كشف المدرب المغربي حسين عموتة الذي أشار إلى إمكانية أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة أمام طاجيكستان المقررة الجمعة في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.
وأصيب الروابدة بكسر في أحد الأضلع، وبعد أن شارك أساسياً في المباراة الأولى للأردن ضد ماليزيا (4-صفر) غاب عن باقي المباريات.
وأعلن الاتحاد الأردني في وقتٍ سابق غيابه عمّا تبقى من البطولة في بيان جاء فيه «أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وبالتالي غيابه عن منتخب النشامى في المباريات المتبقية».
وأكد عموتة التقارير الصحفية التي أشارت إلى عودة الروابدة إلى التدريبات بقوله «نعم لقد عاود التدريبات في الأيام الأخيرة وهو متحمس للمشاركة ونتمنى أن يكون جاهزاً»، وأضاف: «نور من اللاعبين المهمين في الفريق، ولا سيما في ظل غياب نزار الرشدان بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية في البطولة». 

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