شتوتجارت يضم داوود

برلين (أ ف ب)

أكد نادي شتوتجارت لكرة القدم اليوم تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الألماني من أصل سوري محمود داوود، قادماً من برايتون الإنجليزي بالإعارة حتى صيف 2024.

وأشار ثالث الدوري الألماني في بيان إلى أن لديه خيار شراء عقد اللاعب البالغ 28 عاماً بعد نهاية فترة الإعارة.

وقال داوود الذي لعب سابقاً في ألمانيا مع بروسيا دورتموند وبروسيا مونشنجلادباخ، في البيان: «أنا سعيد للغاية بأن عملية انتقالي إلى شتوتجارت قد نجحت، من الجميل أن أعود إلى «البوندسليجا».

وأضاف: «شتوتجارت نادٍ عظيم بتقاليد قويّة وجماهير رائعة».

وانضم داوود الذي مثّل منتخب ألمانيا في مباراتين، إلى برايتون من دورتموند في صيف 2023 ضمن صفقة انتقالٍ حر، بعد ستة أعوامٍ قضاها في «سيجنال إيدونا بارك».

ولم يلعب الألماني سوى 9 مباريات في الدوري الإنجليزي مع برايتون، حيث صنع تمريرة حاسمة.

ويستمر عقد لاعب الوسط مع ناديه حتّى عام 2027.

وسينضم داوود إلى دينيس أونداف المُعار إلى شتوتجارت من برايتون أيضاً، والذي سجّل 12 هدفاً في 16 مباراة ضمن الدوري الألماني هذا الموسم.

يحتل شتوتجارت الذي كان قريباً من الهبوط في الموسم الماضي، المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ الثاني، وحامل اللقب، و12 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدّر.