الشارقة تحتفي بـ 560 لاعبة من 15 دولة في «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

تنطلق مساء الغد فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 63 فريقاً رياضياً و560 لاعبة من 15 دولة عربية، تتنافس ضمن 8 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري، ويقام الحدث النسائي الأبرز على مستوى الوطن العربي برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ويتابع جمهور الشارقة خلال حفل الافتتاح في مسرح المجاز الإعلان الرسمي عن انطلاق الدورة، التي تجمع نخبة من الأندية والفرق الرياضية العربية للسيدات، ويشهد الحفل رفع الفرق الرياضية لأعلام الدول العربية الشقيقة المشاركة، وعرضاً مرئياً لأبرز محطات النسخة السابعة، إلى جانب سلسلة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية التي تحمل رسائل تشجيع وتحفيز للمشاركات والجمهور.

وتستضيف النسخة السابعة من الدورة، لأول مرة، المؤتمر العلمي الدولي «تألّق»: رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف، الأربعاء المقبل، في قاعة الرازي بكلية الطب في جامعة الشارقة، تحت عنوان «المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة: رؤية مستقبلية للتأسيس والتطوير والإنجاز»، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات الطب وعلوم الرياضة، وبحضور جمهور من اللاعبات والمدربين والحكام، والمهتمين برياضة المرأة من داخل دولة الإمارات وخارجها.

عبرت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عن سعادتها بهذا المؤتمر الأول من نوعه بالنسبة للسيدات قائلة:«المؤتمر العلمي الدولي، والذي يحمل عنوان»تألق«يجمع بين مختلف القطاعات العلميّة والصحية والرياضية، ليشكل منصة عالمية رائدة تزود مجتمع الألعاب، كما المدربين والقائمين على الرياضة النسائية، بأحدث المعارف والتقنيات والتجارب في مجال الطب وعلوم الرياضة للمرأة».

وقالت: «ممارسة الرياضة، وخاصة رياضة المرأة، موضوع يتجاوز ارتباطه بالصحة العامة، ويمتد إلى الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية، ويؤثر على جودة الحياة والسعادة والثقة بالنفس والتنمية الشخصية والمهنية للمرأة، ولذلك فإن الفوز على منصات التتويج كما يتطلب تدريبات وممارسة الرياضات باحترافية وعناية بالصحة العامة، فإنه أيضاً يحتاج إلى دعم علمي وطبي ونفسي واجتماعي وثقافي يساعد الرياضيات على تجاوز التحديات الصحية والبيئية والمجتمعية التي تواجههن».