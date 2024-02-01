كلينسمان: لهذا السبب كنا نريد تصدر المجموعة

الدوحة (الاتحاد)

تبرز يوم غد في السباق نحو نصف نهائي كأس آسيا مواجهة نارية بين كوريا الجنوبية وأستراليا على استاد الجنوب، وتخطت كوريا الجنوبية مع نجم توتنهام سون هيون-مين عقبة كبيرة في ثمن النهائي بفوزها الدراماتيكي على السعودية بركلات الترجيح، بعد أن أدركت التعادل 1-1 في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، في مباراة لم تقدم فيها الشيء الكثير باستثناء ربع الساعة الأخير بعد انهيار قوى لاعبي المنتخب السعودي.

وحتى الآن، لم تقدّم كوريا عروضاً جيدة في البطولة بدليل اقتناصها تعادلاً صعباً من الأردن 2-2 أيضاً في دور المجموعات في الرمق الأخير، كما سقطت في فخ التعادل مع ماليزيا الضعيفة 3-3.

كما أن الفريق يعاني من الناحية الدفاعية حيث دخل مرماه 7 أهداف في 4 مباريات.

وتطرق مدرب كوريا الألماني يورجن كلينسمان إلى خوض فريقه مباراته في ربع النهائي، بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة السعودية، وخوض الوقت الإضافي، في حين تخطت أستراليا منافستها أندونيسيا برباعية نظيفة قبل ذلك بـ48 ساعة.

وعلق كلينسمان على هذا الأمر بقوله: «هذا هو السبب لماذا كنا نريد تصدر المجموعة. هكذا هو الجدول وعلينا أن نتعايش مع هذا الأمر. أعتقد أن هذا الفوز سيعطي دفعاً معنوياً هائلاً. لدي مجموعة تريد أن تبذل قصارى جهدها من أجل البلاد».

وأضاف: «بطولة صعبة للغاية وأنا أتعلم الكثير منها على الصعيد الشخصي. أؤمن بلاعبي فريقي، نملك فريقاً قوياً وسنحاول الذهاب حتى النهاية. مر وقت طويل لم يحرز فيها المنتخب الكوري اللقب القاري».

بدورها، قدمت أستراليا عروضاً عادية خلال البطولة، لكنها أظهرت صلابة دفاعية حيث لم يدخل مرماها سوى هدف وحيد في 4 مباريات، ولا تملك أستراليا نجوماً في صفوفها وتعول على مهارات مارتن بويل الذي سجل هدفين في البطولة حتى الآن، وعلى مدافع ليستر سيتي هاري سوتار الذي يتمتع ببنية جسدية هائلة (1.98 م).