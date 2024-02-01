«الشارقة الرياضي» يحتفي بشركاء النجاح في الطواف



الشارقة (الاتحاد)

نظمت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات الهوائية احتفالية ختامية بقرية الطواف في واحة النخيل للاحتفاء بالأبطال وتكريم الجهات الراعية والداعمة في نجاح النسخة التاسعة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدراجات.

بدأ الحفل بكلمة عبدالملك محمد جاني نائب الرئيس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، شكر من خلالها الشركاء والرعاة الداعمين واللجان المختلفة ووسائل الإعلام والمتطوعين وكل من أسهم في تميز النسخة التاسعة التي كانت حديث الجميع.

وعقبه تم عرض فيلم توثيقي عن النسخة التاسعة للطواف حظى بإعجاب الحضور، ومن ثم تكريم رعاة القمصان والشركاء والداعمين وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة العليا واللجان الفرعية التابعة لها. شمل التكريم كلاً من: القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بلدية الشارقة، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، اتحاد الدراجات، هيئة الطرق والمواصلات الشارقة، مطار الشارقة، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»، بيئة، أجمل مكان، هيئة الشارقة للمتاحف، معهد الشارقة للتراث، هيئة الشارقة للدفاع المدني، مركز الشارقة للعمل التطوعي، دائرة شؤون الضواحي، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، القدرة للخدمات الرياضية، big show، فندق هوليداى انترناشيونال، بلدية الحمرية، بلدية أم القيوين، بلدية المدام، بلدية مليحة، بلدية البطائح، بلدية خورفكان، بلدية كلباء، بلدية الفجيرة، بلدية الذيد، مركز شرطة وادي الحلو، دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، مستشفى برجيل التخصصي، جمعية الشارقة التعاونية، دائرة الشؤون الإسلامية خورفكان، مؤسسة رواد، دائرة الأشغال العامة خورفكان، مؤسسة الشارقة للفنون، منتجع شيراتون الشارقة، جامعة كلباء، منتجع كورال بيتش، العربية للطيران، مطار دبي الدولي، دائرة شؤون البلديات، دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، شرطة الفجيرة، شرطة أم القيوين، شرطة رأس الخيمة، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأندية مليحة وإتحاد كلباء وخورفكان الرياضي والشارقة الرياضي والبطائح والذيد والحمرية وجهات الإعلام المختلفة. ليسدل الستار على ختام النسخة التاسعة من طواف الشارقة الرياضي في أجواء مسائية مميزة.